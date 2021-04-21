В комментариях отмечали, что галопом нельзя скакать по асфальту: лошади могут отбить копыта. По правилам дорожного движения перемещаться по дороге на лошади можно — но только в крайнем правом ряду или по обочине, а не по центру, как ехали девушки на видео. Вести животных в поводу по асфальту, если рядом есть иные пути, тоже запрещено.

Не вполне ясно, можно ли вести лошадь через подземный переход по ПДД. Физически это возможно: например, на видео из подземного перехода в районе Хорошево-Мневники две наездницы аккуратно едут на лошадях.

А вообще перемещать лошадей по городу можно в специальном автомобиле или прицепе — коневозке.