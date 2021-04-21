Две девушки на пони проскакали по Крюковской эстакаде. Не надо так делать 21.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Две всадницы на пони пронеслись по трассе на Крюковской эстакаде. Сначала они лавировали между машинами, а затем прижались к обочине. Их поездку на видео сняли очевидцы из проезжающей мимо машины. В ролике они обсуждали, можно ли было перевести лошадей через подземный пешеходный переход, и опасались, что наездниц собьют автомобили или из-за них образуется затор.

В комментариях отмечали, что галопом нельзя скакать по асфальту: лошади могут отбить копыта. По правилам дорожного движения перемещаться по дороге на лошади можно — но только в крайнем правом ряду или по обочине, а не по центру, как ехали девушки на видео. Вести животных в поводу по асфальту, если рядом есть иные пути, тоже запрещено.

Не вполне ясно, можно ли вести лошадь через подземный переход по ПДД. Физически это возможно: например, на видео из подземного перехода в районе Хорошево-Мневники две наездницы аккуратно едут на лошадях.

А вообще перемещать лошадей по городу можно в специальном автомобиле или прицепе — коневозке.

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Метки:
крюковская эстакада, верховая езда, правила дорожного движения
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