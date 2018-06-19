1 комментарий
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Из-за дорожных работ затруднен проезд из нового города в старый. Пробка на Крюковской эстакаде 19.06.2018 ZELENOGRAD.RU

Пробка растянулась по Крюковской эстакаде на полтора километра. Движение в «старый» город практически парализовано из-за дорожных работ, которые идут почти по всей ширине моста в одном направлении.

Затруднен проезд с Георгиевского проспекта по улице Летчицы Тарасовой, примыкающей к Панфиловскому проспекту перед въездом на эстакаду, и параллельной ей улице 2-й Пятилетки. По состоянию на 14 часов стоял и круг на старый мост, а вместе с ним Заводская улица.

К 15 часам улица Летчицы Тарасовой разгрузилась. «Поехал» круг, но все еще затруднен выезд с него на Заводскую улицу. Пробка на эстакаде, кругу и прилегающих улицах полностью рассосалась к 15:50.

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Обсуждение
Михаил Горюнов
Вчера, 14:25
Кто дал им право перекрывать движение?
Эти заменщики бордюров какие то не адекватные - знаки "Дорожные работы" не ставят, бросаются под колеса, трактора поперек дороги ставят без необходимости.
ГИБДД по моему не реагируют.
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