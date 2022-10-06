Продажа «Зеленопарка» новому владельцу не скажется на работе ТЦ, арендаторах и посетителях 06.10.2022 ZELENOGRAD.RU

ТЦ «Зеленопарк» выставлен на продажу за девять миллиардов рублей. Торги пройдут в понедельник. К продаже предлагаются здания, земельные участки, сопутствующие постройки и технологическое оборудование. Менеджмент уверяет, что на посетителей и арендаторов продажа ТЦ не повлияет.

Продаваемое имущество принадлежит кипрской компании «Лидком инвестмент» и находится в залоге у Сбербанка. Как пишут «Ведомости», торговый центр перешел Сбербанку за долги, сумму кредита эксперты издания оценивают в $218-240 миллионов. Судя по документации, продают помещений на 123 тысячи кв.м. из 140 тысяч общей площади, но остальное принадлежит «Ашану» и «Леруа Мерлену».

«Зеленопарк» — один из крупнейших торговых центров Московской области — открылся возле Зеленограде в декабре 2015 года. После февраля из «Зеленопарка» ушли или собираются уходить крупные арендаторы, такие как «Декатлон», H&M, Jysk, Kiabi и другие.

«Эта ситуация совершенно точно не затронет арендаторов и посетителей, — сообщил „Зеленоград.ру“ представитель менеджмента торгового центра. — Мы продолжаем активно развивать торговый центр, открывать новые бренды и проводить мероприятия».

Число посетителей торговых центров в течение последней недели упало на 8-40% — такие оценки привели опрошенные «Известиями» представители ритейлеров и торговых центров. Тенденцию, пусть не в таком масштабе, подтвердили в профильном министерстве. Представитель Союза торговых центров считает, что поток людей в ТЦ начал сокращаться после объявления мобилизации.

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Метки:
коммерческая недвижимость, зеленопарк
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