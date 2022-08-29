Пять ранее закрытых магазинов одежды вернулись в «Зеленопарк»
Магазин H&M открывается в «Зеленопарке» для финальной распродажи во вторник, 30 августа с 10 утра. Об этом сообщили в администрации торгового центра.
Фото: Zelenograd.ru
В компании H&M Group рассказали, что магазин будет работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене. Магазин будет открыт до тех пор, пока большая часть остатков не будет распродана.
Программа лояльности и подарочные карты работать не будут (но можно оформить возврат средств). Вернуть товар, который не подошел, или бракованный можно.
Компания H&M закрыла свои магазины в начале марта на фоне международных санкций.
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