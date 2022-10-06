«Мы открыли знаковый загородный проект, который станет местом притяжения для жителей Зеленограда и окрестностей. В Универмаге будут не только продавать модную одежду, но и устраивать ярмарки, концерты и open-air вечеринки. В оформлении Универмага широко использовано вдохновляющее современное уличное искусство, созданное известным художником Александром Волковым при поддержке галереи ARTWKND», — делится впечатлениями один из основателей Универмага «Телеграф» Николай Лаврентьев.

Со слов основателя Универмага Николая Константинова, в новом пространстве представлено более российских 80 брендов как уже известных, так и начинающих дизайнеров.

«Универмаги „Телеграф“ всегда разные и каждый раз для нового Универмага мы подбираем бренды, которые будут наиболее интересны в данной локации. Также и сейчас мы подобрали ассортимент одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома, который, на наш взгляд, будет наиболее востребован. Особое внимание мы уделим детским дизайнерским брендам, так как понимаем, что в „Зеленопарк“ приезжают многие семьи с детьми», — отметил Николай Константинов.