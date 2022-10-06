Команда Универмага «Телеграф» открыла модный квартал с отечественными брендами в «Зеленопарке» 06.10.2022 Реклама

1 октября в «Зеленопарке» открылся самый масштабный проект команды Универмага «Телеграф» с популярными российскими дизайнерскими брендами. Креативное пространство со смелыми архитектурными решениями занимает более 3 000 квадратных метров, на которых представлено около 80 локальных брендов с модной одеждой, аксессуарами, обувью, парфюмерией и товарами для дома. Теперь за любимыми многим брендами Chaika, Mollis, Imocean и многими другими нет необходимости ездить в Москву — бренды стали доступны в открывшемся универмаге.

В день открытия гостей встретили стилисты, имиджмейкеры и лично дизайнеры, чтобы подобрать для покупателей новые образы на осень.

«Мы открыли знаковый загородный проект, который станет местом притяжения для жителей Зеленограда и окрестностей. В Универмаге будут не только продавать модную одежду, но и устраивать ярмарки, концерты и open-air вечеринки. В оформлении Универмага широко использовано вдохновляющее современное уличное искусство, созданное известным художником Александром Волковым при поддержке галереи ARTWKND», — делится впечатлениями один из основателей Универмага «Телеграф» Николай Лаврентьев.

Со слов основателя Универмага Николая Константинова, в новом пространстве представлено более российских 80 брендов как уже известных, так и начинающих дизайнеров.

«Универмаги „Телеграф“ всегда разные и каждый раз для нового Универмага мы подбираем бренды, которые будут наиболее интересны в данной локации. Также и сейчас мы подобрали ассортимент одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома, который, на наш взгляд, будет наиболее востребован. Особое внимание мы уделим детским дизайнерским брендам, так как понимаем, что в „Зеленопарк“ приезжают многие семьи с детьми», — отметил Николай Константинов.

Представленные бренды из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и многих других регионов обещают много интересных новинок. Средний чек составит 7-9 тыс. рублей. В Универмаге можно подобрать образ на каждый день или для особенного события. Важной особенностью является еженедельное обновление коллекций.

«Пространство создано в виде городского квартала с широкими улицами, деревьями и местами отдыха. В ближайшем будущем в центральной части Универмага будет открыто кафе. Высокие стеклянные потолки обеспечивают естественный солнечный свет. Для дизайнеров созданы максимально комфортные условия аренды, — сказал директор департамента лизинга ТЦ «Зеленопарк» Максим Аринич.

Универмаг «Телеграф» представлен также в Ростове-на- Дону, в ТЦ «Сокольники» и ТЦ «Афимолл Сити» в Москве.

Торговый центр «Зеленопарк» — крупный региональный торгово-развлекательный центр Зеленограда площадью более 140 тысяч квадратных метров, расположен в 18 км от МКАД. Свыше 200 популярных магазинов на одном этаже в формате крытой улицы, современный фуд-корт, бесплатная тик-ток студия «Фабрика контента», детский клуб, веревочный парк на высоте 11 метров, галерея современных художников и зоны отдыха.

Это не просто место для комфортного шопинга, это проводник в мир стиля и развлечений. Здесь люди получают яркие эмоции и задают собственные тренды. Каждый найдет возможности для творчества и развития.

Универмаг «Телеграф» — это мост между людьми, которые производят красивую и качественную одежду и людьми, которые ее покупают. Наша задача — объединить в одном месте множество различных товаров, созданных талантливыми людьми в разных уголках нашей страны и представить широкой аудитории результат их труда. Таким образом мы решаем несколько задач: даем людям по-настоящему альтернативное предложение, предоставляем молодым брендам возможность реализовывать свои товары в торговых центрах с большой проходимостью и формируем новые центры притяжения модной аудитории.

«Телеграф» организует выставки и коллаборации, продвигает молодые таланты, поддерживает благотворительные фонды и заботится о планете. В каждом проекте принимают участие не только дизайнеры, но и покупатели, которые хотят жить в родном городе, гордиться им, узнавать и поддерживать своих творческих соседей, быть частью осознанного сообщества, растить его собственными руками.

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Метки:
магазины, одежда, аринич максим, мода, Зеленопарк
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