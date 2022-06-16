Магазин «Декатлон» в «Зеленопарке» закроется в конце июня 16.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Последний день работы магазина спортивных товаров «Декатлон» в ТЦ «Зеленопарк» — 26 июня. Сейчас в магазине распродают остатки, но полки уже полупустые.

Закрытие корреспонденту «Зеленоград.ру» подтвердили в самом магазине. Купленный товар можно будет сдать ещё в течение двух недель — до 10 июля. Продолжит ли работать магазин «Кант», который находится в одном помещении с «Декатлоном», сотрудники магазина не знают.

В рамках распродажи остатков обещают скидки до 70 процентов.

Часть позиций ещё есть в наличии, но кое-где полная пустота.

О "приостановке" работы «Декатлон» объявил ещё в конце марта. Причина - ограничения поставок товаров из-за санкций не позволяли продолжать деятельность в Россию. Ранее «Декатлон» подвергся критике за продолжение работы в России, несмотря на спецоперацию на Украине. В соцсетях за рубежом появились сообщения с хештегом #BoycottDecathlon и с призывом бойкотировать магазины сети.

«Декатлон» принадлежит французскому гиганту розничной торговли Association Familiale Mulliez. Ему также приналежат сети «Ашан» и «Леруа Мерлен», которые продолжают работать. 

"Декатлон" в "Зеленопарке" открылся в декабря 2015 года.

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Метки:
сюжет: конфликт* с украиной 2022, зеленопарк, товары для спорта, Декатлон (ТРЦ "Зеленопарк")
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