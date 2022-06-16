Закрытие корреспонденту «Зеленоград.ру» подтвердили в самом магазине. Купленный товар можно будет сдать ещё в течение двух недель — до 10 июля. Продолжит ли работать магазин «Кант», который находится в одном помещении с «Декатлоном», сотрудники магазина не знают.

В рамках распродажи остатков обещают скидки до 70 процентов.