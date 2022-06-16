Последний день работы магазина спортивных товаров «Декатлон» в ТЦ «Зеленопарк» — 26 июня. Сейчас в магазине распродают остатки, но полки уже полупустые.
Закрытие корреспонденту «Зеленоград.ру» подтвердили в самом магазине. Купленный товар можно будет сдать ещё в течение двух недель — до 10 июля. Продолжит ли работать магазин «Кант», который находится в одном помещении с «Декатлоном», сотрудники магазина не знают.
В рамках распродажи остатков обещают скидки до 70 процентов.
Часть позиций ещё есть в наличии, но кое-где полная пустота.
О "приостановке" работы «Декатлон» объявил ещё в конце марта. Причина - ограничения поставок товаров из-за санкций не позволяли продолжать деятельность в Россию. Ранее «Декатлон» подвергся критике за продолжение работы в России, несмотря на спецоперацию на Украине. В соцсетях за рубежом появились сообщения с хештегом #BoycottDecathlon и с призывом бойкотировать магазины сети.
«Декатлон» принадлежит французскому гиганту розничной торговли Association Familiale Mulliez. Ему также приналежат сети «Ашан» и «Леруа Мерлен», которые продолжают работать.
"Декатлон" в "Зеленопарке" открылся в декабря 2015 года.