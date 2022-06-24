Спортивный магазин «Кант» в «Зеленопарке» прекращает работать. Перед закрытием почти весь ассортимент продают со скидкой 20% 24.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Магазин спортивных товаров «Кант», расположенный внутри магазина «Декатлон» в торговом центре «Зеленопарк» прекращает работу с 27 июня и не будет её возобновлять. Причина — закрытие «Декатлона».

Почти на все товары в этом магазине будет действовать скидка 20 процентов. Скидка действует от текущей розничной цены и не распространяется на категорию электросамокаты, часы и пульсометры, бренды Oakley, Saucony.

Также приостанавливает работу магазин сети на МКАДе в Алтуфьево. Таким образом ближайшим к Зеленограду станет магазин на метро «Тимирязевская».

Сам «Декатлон» также закрывается с 27 июня, но уже сейчас на его полках почти ничего не осталось. Причина — ограничения поставок товаров из-за санкций не позволяли продолжать деятельность в Россию. 75 процентов наших читателей, принявших участие в опросе, считают, что спортивных магазинов, аналогичных «Декатлону» по соотношению цена/качество не существует.

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Метки:
магазины, зеленопарк, товары для спорта
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