Пять ранее закрытых магазинов одежды вернулись в «Зеленопарк»
Магазин одежды Kiabi в «Зеленопарке» закрылся. О закрытии Kiabi было объявлено ещё в конце прошлого года. Причина — компания «не смогла найти своей уникальной бизнес-модели» и последние годы терпела убытки.
Фото: Zelenograd.ru
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