Комитет строительного надзора выдал разрешение на строительство жилого дома на Заводской улице. Дом со строительным адресом «Заводская, 14» — это два корпуса переменной этажности. В доме будет 477 квартир: 94 однокомнатных, 295 двухкомнатных, 77 трехкомнатных, 11 четырехкомнатных. Его строят по программе реновации.

Здание построят на месте снесенных домов 12А, 12Б, 14, 14А и 16 на Заводской улице. Один корпус будет выполнен в форме буквы П, другой расположен под углом к первому. Они образуют внутренний, закрытый для машин двор, парковки — со стороны улицы. Во дворах устроят детские и спортивные площадки, разобьют газоны и посадят деревья. Входные группы сквозные — с двумя выходами из подъезда (во двор и к парковкам). В подъездах запроектированы колясочные и комнаты консьержек, вход в подъезды — без лестниц, на уровне земли. На первых этажах будут «объекты социальной инфраструктуры». Фасады облицуют со стороны улицы керамогранитными плитами кирпичного оттенка, с внутренней стороны — в более светлых тонах.