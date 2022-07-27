Комитет строительного надзора выдал разрешение на строительство жилого дома на Заводской улице. Дом со строительным адресом «Заводская, 14» — это два корпуса переменной этажности. В доме будет 477 квартир: 94 однокомнатных, 295 двухкомнатных, 77 трехкомнатных, 11 четырехкомнатных. Его строят по программе реновации.
Здание построят на месте снесенных домов 12А, 12Б, 14, 14А и 16 на Заводской улице. Один корпус будет выполнен в форме буквы П, другой расположен под углом к первому. Они образуют внутренний, закрытый для машин двор, парковки — со стороны улицы. Во дворах устроят детские и спортивные площадки, разобьют газоны и посадят деревья. Входные группы сквозные — с двумя выходами из подъезда (во двор и к парковкам). В подъездах запроектированы колясочные и комнаты консьержек, вход в подъезды — без лестниц, на уровне земли. На первых этажах будут «объекты социальной инфраструктуры». Фасады облицуют со стороны улицы керамогранитными плитами кирпичного оттенка, с внутренней стороны — в более светлых тонах.
«Это современный комплекс, без вычурных деталей, но в то же время интересный с точки зрения архитектуры, — сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. — Для отделки со стороны уличного фронта архитекторы выбрали кирпичные оттенки, а со двора фасады оформят в светло-серый и бежевый цвета. Часть плит на уровне первого этажа, который воспринимается людьми с близкого расстояния, будет иметь рельефный геометрический узор». Концепцию оформления разрабатывали компании «Спектрум Диалектика» и Heads Group — победители прошлогоднего конкурса «Облик реновации». По условиям конкурса, это касается не отдельно взятого дома, а всего 19-го микрорайона Зеленограда.
Общая площадь зданий составит около 50 тысяч квадратных метров, из них жилая (площадь всех квартир) — 28,8 тыс. кв.м.
Заводская, 14 — это строительный номер дома. В рамках проекта реновации в 19-м микрорайоне снесут почти все старые дома и построят новые многоэтажные. При этом уже построенные два дома и один строящийся возле Георгиевского проспекта имеют зеленоградскую корпусную нумерацию — 1934, 1935, 1936.
Ещё один новый дом со строительным номером Заводская, 8 начнут строить после сноса домов 6А, 8, 10 и 12А. Конкурс на строительство всех домов в 19-м микрорайоне выиграла компания «Альтстрой».
По нашим данным, сейчас в 19-м микрорайоне живет около 5400 человек. Когда все новые дома построят и заселят, в них будет жить около 11 тысяч человек. Примерно столько же людей живет в 1-м или 20-м микрорайонах при такой же площади — нельзя сказать, что 19-й станет «переуплотненным» микрорайонам.подробно как считали - https://www.zelenograd.ru/otvet/skolko-lyudey-budet-jit-v-19-mikrorayone-posle-renovacii/
Сейчас, возможно, уже есть более точные данные