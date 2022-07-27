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Выдано разрешение на строительство первого дома на Заводской улице по программе реновации 27.07.2022 ZELENOGRAD.RU

Комитет строительного надзора выдал разрешение на строительство жилого дома на Заводской улице. Дом со строительным адресом «Заводская, 14» — это два корпуса переменной этажности. В доме будет 477 квартир: 94 однокомнатных, 295 двухкомнатных, 77 трехкомнатных, 11 четырехкомнатных. Его строят по программе реновации.

Здание построят на месте снесенных домов 12А, 12Б, 14, 14А и 16 на Заводской улице. Один корпус будет выполнен в форме буквы П, другой расположен под углом к первому. Они образуют внутренний, закрытый для машин двор, парковки — со стороны улицы. Во дворах устроят детские и спортивные площадки, разобьют газоны и посадят деревья. Входные группы сквозные — с двумя выходами из подъезда (во двор и к парковкам). В подъездах запроектированы колясочные и комнаты консьержек, вход в подъезды — без лестниц, на уровне земли. На первых этажах будут «объекты социальной инфраструктуры». Фасады облицуют со стороны улицы керамогранитными плитами кирпичного оттенка, с внутренней стороны — в более светлых тонах.

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«Это современный комплекс, без вычурных деталей, но в то же время интересный с точки зрения архитектуры, — сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. — Для отделки со стороны уличного фронта архитекторы выбрали кирпичные оттенки, а со двора фасады оформят в светло-серый и бежевый цвета. Часть плит на уровне первого этажа, который воспринимается людьми с близкого расстояния, будет иметь рельефный геометрический узор». Концепцию оформления разрабатывали компании «Спектрум Диалектика» и Heads Group — победители прошлогоднего конкурса «Облик реновации». По условиям конкурса, это касается не отдельно взятого дома, а всего 19-го микрорайона Зеленограда.

Общая площадь зданий составит около 50 тысяч квадратных метров, из них жилая (площадь всех квартир) — 28,8 тыс. кв.м.

Заводская, 14 — это строительный номер дома. В рамках проекта реновации в 19-м микрорайоне снесут почти все старые дома и построят новые многоэтажные. При этом уже построенные два дома и один строящийся возле Георгиевского проспекта имеют зеленоградскую корпусную нумерацию — 1934, 1935, 1936.

Ещё один новый дом со строительным номером Заводская, 8 начнут строить после сноса домов 6А, 8, 10 и 12А. Конкурс на строительство всех домов в 19-м микрорайоне выиграла компания «Альтстрой».

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Метки:
жилищное строительство, улица заводская, реновация
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Обсуждение
A T
1 час назад
Любопытно было бы потом сравнить, сколько людей проживало в 19 микрорайоне до сноса пятиэтажек и сколько будет жить после перестройки района. Ну или сколько планируется. Может быть (и наверняка), где-то писали, не помню. А концепции, дворы, узоры и оттенки - это всё потом.
A T
1 час назад
Посмотрела картинки в майской публикации. Кажется, не очень повезёт с инсоляцией тем, у кого окна спален будут выходить во дворы, кроме южной стороны или её части, не перекрытой соседними домами. На нижних этажах вообще будет светло, особенно зимой?
Александр Эрлих
1 час назад
Любопытно было бы потом сравнить, сколько людей проживало в 19 микрорайоне до сноса пятиэтажек и сколько будет жить после перестройки района.
Мы уже занимались этим вопросом в 2019 году. Вкратце тогда было так:

По нашим данным, сейчас в 19-м микрорайоне живет около 5400 человек. Когда все новые дома построят и заселят, в них будет жить около 11 тысяч человек. Примерно столько же людей живет в 1-м или 20-м микрорайонах при такой же площади — нельзя сказать, что 19-й станет «переуплотненным» микрорайонам.подробно как считали - https://www.zelenograd.ru/otvet/skolko-lyudey-budet-jit-v-19-mikrorayone-posle-renovacii/

Сейчас, возможно, уже есть более точные данные
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