Проект дома 14 на Заводской представила Москомархитектура. Один корпус выполнен в форме буквы П, другой расположен под углом к первому. Для отделки решено использовать несколько материалов, в частности, бетонные и фиброцементные плиты.

«Это современный комплекс, без вычурных деталей, но в то же время интересный с точки зрения архитектуры, — сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. — Для отделки со стороны уличного фронта архитекторы выбрали кирпичные оттенки, а со двора фасады оформят в светло-серый и бежевый цвета. Часть плит на уровне первого этажа, который воспринимается людьми с близкого расстояния, будет иметь рельефный геометрический узор».