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Каким будет первый дом по реновации на Заводской улице. Описание архитектурного проекта 18.05.2022 ZELENOGRAD.RU

Представлен архитектурный проект первого дома, который построят на Заводской улице в Крюково по программе реновации. Это два больших корпуса, образующие двор-колодец. Во внутреннем дворе сделают детские и спортивные площадки, а парковок там не будет. Новостройку возведут на месте снесенных старых домов 12А, 12Б, 14, 14А и 16. Рассказываем, что известно о проекте.

Проект дома 14 на Заводской представила Москомархитектура. Один корпус выполнен в форме буквы П, другой расположен под углом к первому. Для отделки решено использовать несколько материалов, в частности, бетонные и фиброцементные плиты.

«Это современный комплекс, без вычурных деталей, но в то же время интересный с точки зрения архитектуры, — сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. — Для отделки со стороны уличного фронта архитекторы выбрали кирпичные оттенки, а со двора фасады оформят в светло-серый и бежевый цвета. Часть плит на уровне первого этажа, который воспринимается людьми с близкого расстояния, будет иметь рельефный геометрический узор».

Внутренний двор анонсируют как закрытый. От кого или чего — непонятно. Ясно только, что двор не предназначен для проезда и парковки машин. Сообщается, что входные группы будут сквозными. Вероятно, это значит, что из подъезда будут два выхода: один во двор, один на внешнюю сторону (улицу) — как это сделано в домах 17-го микрорайона. Обещают посадить деревья, кустарники и разбить цветники.

Концепцию оформления разрабатывали компании «Спектрум Диалектика» и Heads Group — победители прошлогоднего конкурса «Облик реновации». По условиям конкурса, это касается не отдельно взятого дома, а всего 19-го микрорайона Зеленограда. Более того, он шёл в одном проекте с тремя микрорайонами в Северном Тушино и Митино. Москомархитектура опубликовала все эти проектные картинки в контексте 19-го микрорайона. Вероятно, они универсальные.

«Концептуальный подход основывается на базовых принципах идентичности, экологичности и инклюзивности, — объяснили свои решения архитекторы. —  Идентичность места задает основную палитру и стилистику решений. На основе мастер-плана выделяются типологии улиц и соответствующие им типологии фасадов. Для сомасштабности человеку вводятся горизонтальные членения. Модульность и эксплуатируемые кровли способствуют устойчивости».

В начале года Москомэкспертиза согласовала проектное решение дома 14 на Заводской, разработанное «Зеленоградпроектом». Тогда говорилось о двухсекционном доме на 477 квартир — от однокомнатных до четырехкомнатных.

Следующими по снос по плану пойдут дома 6А, 8, 10 и 12А на Заводской. На их месте возведут дом со строительным адресом «Заводская, 8».

Строить дом, как и все остальные в 19-м микрорайоне, будет компания «Альтстрой».

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Метки:
жилищное строительство, микрорайон 19, реновация
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Обсуждение
Roman Turaev
Вчера, 19:53
Надо ограничить этажность в максимум 10 этажей. И двор без машин это здорово конечно, но весь район вокруг превратится в сплошную парковку, которой все равно не хватит. Пару , тройку многоэтажных гаражей надо добавить в проект, только дизайн проработать, чтоб не выглядели жутко.
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