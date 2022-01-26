Согласован проект новостройки в 19-м микрорайоне на месте старых домов. В ней будет почти 500 квартир 26.01.2022 ZELENOGRAD.RU

Новостройка на месте старых домов на улице Заводской будет двухсекционной, на 477 квартир — её проект согласовали в Москомэкспертизе. Квартиры — от однокомнатных до четырехкомнатных. Строительство начнется, скорее всего, в 2023 году. Строительный номер нового дома будет «Заводская, 14». В него переселят жителей пятиэтажек из 19 и 9 микрорайона.

Наружные стены жилых корпусов облицуют фиброцементными плитами в составе сертифицированной фасадной системы с вентилируемым зазором, сказано в описании будущего дома. Этажность и прочие параметры не уточняются. Первые этажи, как во всех новостройках, будут нежилыми, возле дома устроят освещение, детские и спортивные площадки, плоскостные парковки, проезды и пешеходные зоны.

Дом «Заводская, 14» начнут строить после сноса старых домов 12А, 12Б, 14, 14А и 16. Они уже расселены и в январе под снос передали первый старый дом в 19-м микрорайоне — на Заводской, 16. Это двухэтажное кирпичное здание, построенное в 1962 году.

Ещё один новый дом со строительным номером Заводская, 8 начнут строить после сноса домов 6А, 8, 10 и 12А. Их планируется снести весной 2023 года, жильцов будут переселять в строящиеся корпуса 935, 936 и 1936.

Строить дом, как и все остальные в 19-м микрорайоне, будет компания «Альтстрой».

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Метки:
жилищное строительство, микрорайон 19, реновация
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