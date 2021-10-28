Жителей семи зеленоградских пятиэтажек переселят в конце следующего года. Сейчас для них строят дома в 9-м и 19-м микрорайонах 28.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Примерно через год начнут переселять в новостройки по программе реновации корпуса 925, 926, 927 и дома 4А, 6А, 8 и 10 по улице Заводской. Для них строят два дома в 9 микрорайоне и один в 19-м — корпуса 935, 936 и 1936. В других почти расселенных домах на Заводской еще живут 11 семей, которые переселят принудительно.

Об этом сообщила в эфире радио «Зеленоград сегодня» сказала начальник управления строительства, транспорта и землепользования префектуры Антонина Широкова. Новые дома строят возле Солнечной аллеи и Георгиевского проспекта. Кого куда конкретно переселят, сейчас неизвестно. Жители пятиэтажек узнают об этом из «писем счастья» от департамента городского имущества (ДГИ), там будет номер предлагаемой квартиры. Неофициально чиновники говорят, что предоставляется три варианта новой квартиры (если люди отказываются от первых двух), как это было в первую волну переселения из «хрущёвок».

Но если в новых квартирах серьезные строительные недоделки — а они сдаются с отделкой, — то переселяемые вправе отказываться, пока эти недоделки не устранят. Они могут отказаться и просто потому, что квартира их не устраивает по каким-то причинам. В действующем законодательстве количество отказов не оговаривается. Но при этом в законе РФ «О статусе столицы Российской Федерации» на заключение договора о переходе права собственности на жилое помещение или на предоставленное жилое помещение в случае переселения по программе реновации дается 90 дней. После чего органы исполнительной власти могут обратиться в суд, требуя освобождения квартиры и передачи ее в собственность города.

На практике чиновников поджимают сроки сноса. На Заводской это дома 12А, 12Б, 14, 14А и 16, которые планируется снести до конца года. В этих пятиэтажках осталось 11 семей, не соглашающихся на предложенные варианты в новостройках — корпусах 934, 1934 и 1935. ДГИ подал в суд иски о принудительном переселении, сказала Широкова. Одну семью уже выселили — этим занимались сотрудники управы, «Жилищника» и судебные приставы.

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Метки:
микрорайон 9, жилищное строительство, микрорайон 19, реновация
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Жителей семи зеленоградских пятиэтажек переселят в конце следующего года. Сейчас для них строят дома в 9-м и 19-м микрорайонах Новости
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