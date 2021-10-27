На проектных рисунках нарисован проезд за корпусами 935-936 по нынешней пешеходной дорожке или параллельно ей. Одним концом он будет выходить к «Перекрёстку», а другим — на поворот дороги у катка, ведущей к светофору на Солнечной аллее.

В 9-м микрорайоне есть разветвлённая сеть внутридворовых проездов для передвижения автотранспорта, считают в префектуре — жилые дома и образовательные учреждения обеспечены беспрепятственным подъездом, всё соответствует паспорту планировочного решения.

Восемь выездов и въездов в микрорайоне тоже уже имеется: четыре на Солнечную аллею — от корпусов 901-902, с обеих сторон корпуса 900 (магазин «Перекрёсток») и от корпусов 930-931; четыре на Панфиловский проспект — от корпусов 933-924, от корпуса 923, от поликлиники и от Дворца творчества.