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Будут ли расширять выезды на Солнечную аллею из 9 микрорайона из-за строительства новых домов? 27.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Новостройки по программе реновации — корпус 935 (из двух зданий) и корпус 936 — передадут под заселение в следующем году. Это более 400 новых квартир и множество новых жителей микрорайона, в том числе автовладельцев. Корпус 901А «для обманутых дольщиков» также готовится к сдаче в эксплуатацию, а корпус 934 уже заселяют с начала этого года. Выяснили, будут ли в связи с этим расширены выезды из микрорайона на Солнечную аллею.

«Организация нового выезда с территории корпусов 934-936 на Солнечную аллею, реконструкция выезда напротив корпуса 803, реконструкция выезда от корпуса 900 с установкой светофора не запланированы», — ответил на запрос «Зеленоград.ру» зампрефекта Дмитрий Морозов.

После ввода в эксплуатацию двух новых корпусов 935-936 с их дворовой территории будет организован выезд на проезд к корпусу 900 (магазину «Перекрёсток») и к Солнечной аллее, а также проезд к светофорному перекрёстку у корпуса 803.

На проектных рисунках нарисован проезд за корпусами 935-936 по нынешней пешеходной дорожке или параллельно ей. Одним концом он будет выходить к «Перекрёстку», а другим — на поворот дороги у катка, ведущей к светофору на Солнечной аллее.

В 9-м микрорайоне есть разветвлённая сеть внутридворовых проездов для передвижения автотранспорта, считают в префектуре — жилые дома и образовательные учреждения обеспечены беспрепятственным подъездом, всё соответствует паспорту планировочного решения.

Восемь выездов и въездов в микрорайоне тоже уже имеется: четыре на Солнечную аллею — от корпусов 901-902, с обеих сторон корпуса 900 (магазин «Перекрёсток») и от корпусов 930-931; четыре на Панфиловский проспект — от корпусов 933-924, от корпуса 923, от поликлиники и от Дворца творчества.

Как движется стройка по реновации

Сегодня на корпусах 935 и 936 ведутся монолитные, кладочные и фасадные работы, рапортуют строители. Уже видно, что корпус 936 будет таким же по отделке, как только что построенный корпус 901А. А корпус 935 до внешней отделки еще не добрался.

Пешеходная дорожка вдоль стройки, идущая мимо детского сада, покрыта грязью, асфальт местами разбит строительной техники — с неё сделали дополнительный въезд на стройку. А кое-где техника просто ездит по газонам.

Какими будут новостройки

Корпус 935 будет состоять из двух 11-этажных зданий на 180 квартир, с подземной автостоянкой. Текущий статус строительства: монтаж технического этажа, кладка наружных и внутренних стен, монтаж внутренних инженерных систем

Корпус 936 — одно здание, но с разной этажностью секций: 12 и 14 этажей. Количество квартир — 227, подземная автостоянка. Внешняя отделка — вентилируемый фасад из белых, серых и оранжево-коричневых фиброцементных плит, с корзинами для кондиционеров. Текущий статус строительства: монолитные работы завершены, кладка наружних и внутренних стен завершена, монтаж окон, идёт монтаж внутренних инженерных систем, фасадные работы.

Возле домов предусмотрены детские и спортплощадки.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, микрорайон 9, жилищное строительство, реновация
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Обсуждение
A T
5 часов назад
жилые дома и образовательные учреждения обеспечены беспрепятственным подъездом
Не верь глазам своим, ага. Эти проезды все фактически однополосные, потому что запаркованы, а запаркованы, потому что автомобилей много для этого места (с учётом сноса стоянки и нового строительства), плюс, людям нужно непременно до ворот школ и детсадов. Не удивлюсь, если вообще запретят стоянку в проездах, раз решили удавить 9 микрорайон под видом борьбы с автомобилизацией. А то чот мало новых домов и стадионов для одной и той же спортшколы.
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