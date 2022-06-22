Префектура опровергла собственную новость об отказе отключать горячую воду в мае, когда ещё холодно. Оказалось, что это решение не подтвердила компания МОЭК, которая занимается подогревом воды.

Опубликованная на сайте префектуры статья о проблемах горячего водоснабжения заканчивалась фразой «вопрос [об отключении горячей воды в мае] рассмотрен, принято решение в будущем сезоне начинать отключения не раньше июня». Однако после публикации новости на «Зеленоград.ру», фраза исчезла.

Как пояснили «Зеленоград.ру» в префектуре, решение об изменении графика отключений принимает МОЭК, и информацию о неотключении горячей воды в мае организация не подтвердила. «Зеленоград.ру» отправил запрос в МОЭК с просьбой прояснить эту ситуацию.