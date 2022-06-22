Префектура опровергла собственную новость об отказе отключать горячую воду в мае, когда ещё холодно. Оказалось, что это решение не подтвердила компания МОЭК, которая занимается подогревом воды.
Опубликованная на сайте префектуры статья о проблемах горячего водоснабжения заканчивалась фразой «вопрос [об отключении горячей воды в мае] рассмотрен, принято решение в будущем сезоне начинать отключения не раньше июня». Однако после публикации новости на «Зеленоград.ру», фраза исчезла.
Как пояснили «Зеленоград.ру» в префектуре, решение об изменении графика отключений принимает МОЭК, и информацию о неотключении горячей воды в мае организация не подтвердила. «Зеленоград.ру» отправил запрос в МОЭК с просьбой прояснить эту ситуацию.
Кстати, не все рады отмене майских отключений — кому-то остаться без горячей воды в мае кажется более приемлемым, чем во время летней жары, когда так хочется принять душ. По результатам нашего опроса в мае так считали около восьми процентов респондентов.
В 2016 году префектура уже просила энергетиков не отключать горячую воду в мае, но тогда это была лишь просьба, а не решения МОЭК, и в итоге ни к чему не привело. Зато во время эпидемии ковида в 2020 году горячую воду начали отключать вообще в июле, но после этого МОЭК объяснил, что это потребовало слишком напряженной работы и делать так постоянно компания не может.