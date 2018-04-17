Стал известен график профилактического ремонта районных тепловых станций. Из этого можно сделать вывод о датах отключения горячей воды в жилых домах.

с 15 по 24 мая — 1, 2, части 3 и 4 микрорайонов

с 13 до 22 июня — в 8, 9, 10, 11, 12 микрорайонах

с 17 по 26 июля — в 5, 6, 7, части 3 и 4 микрорайона, МЖК

с 8 по 17 августа — в 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 и Малино

Окончательный график с адресами будет опубликован на сайте «МОЭК Онлайн» (обещают до конца апреля) и на портале открытых данных.

В прошлом году первыми, с 16 мая, отключали дома 8 — 12 микрорайона. График отключения сдвинули на неделю из-за холодов. Два года назад зеленоградская префектура обратилась к «Мосэнерго» с просьбой планировать ремонт тепловых сетей так, чтобы горячую воду не отключали в мае, когда еще холодно. Но график энергетиков остался прежним.