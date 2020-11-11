Можно ли не отключать горячую воду в мае, как сделали в 2020 году? 11.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Профилактические отключения горячей воды обычно начинают в первой половине мая, когда может быть ещё холодно. Но в 2020 году из-за эпидемии коронавируса отключения начались вообще в июле, и ничего страшного не произошло. Выяснили, готовы ли энергетики пойти навстречу жителям в следующем году.

В компании ТСК «Мосэнерго», которая отвечает за теплоснабжение в нашем городе, сообщили «Зеленоград.ру», что будут по-прежнему отключать горячую воду в мае, потому что в этом случае возможно обеспечить «надежное качество и надежность работы системы теплоснабжения в отопительный период».

Почему же в 2020 году обошлись без раннего отключения? Это был исключительный случай, ответили в ТСК «Мосэнерго», связанный с режимом самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. Чтобы уложиться в сжатые сроки, выполнен комплекс «экстраординарных мероприятий», отметили в компании. В частности, ремонтные работы на тепловых сетях шли круглосуточно, персонал работал в выходные и праздники, увеличено количество работников и продолжительность рабочего дня — и так далее. В общем, ответ энергетиков — «нет».

О переносе начала отключения горячей воды на июнь попросила и префектура. Такой пункт есть в распоряжении «О готовности городского хозяйства к работе в зимний период». Что ответили префектуре, неизвестно, но, скорее всего, тоже откажут. Префектура просила энергетиков не отключать горячую воду в мае и раньше — например, в 2016 году. Но безрезультатно.

Причем, «Мосэнерго» отмечают, что они уже сократили срок отключения — раньше он составлял 14 дней, а еще раньше — 21 день. Правда, это было десять лет назад. Отключение на десять дней — обоснованный срок, сообщает правительство Москвы. В новых микрорайонах, где проложены сети нового поколения, оборудованы современные тепловые пункты, сроки отключения могут сокращаться «до минимально необходимого для проведения профилактических работ». Тем не менее, в новых микрорайонах Зеленограда — 17-м, 23-м — горячую воду отключают на те же десять дней, что и в старых.

Над чем должны работать энергетики в первую очередь?
Сокращение срока отключения (меньше десяти дней)
Перенос начала отключения на летние месяцы
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 77 человек
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
жкх, горячая вода, отключение
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Деревянную детскую площадку в лесу между 1 и 5 микрорайонами обещают восстановить в следующем году. Непонятно, вернут ли фигурки животных Новости
Скоростные поезда Москва — Петербург будут останавливаться в Зеленограде. Но придется подождать шесть лет, пока построят новый путь Новости
KFC на площади Юности закрылся на ремонт Новости
Можно ли не отключать горячую воду в мае, как сделали в 2020 году? Ответы
Открылся платный участок ЦКАД от М-11 до Горьковского шоссе. Как на него заехать от Зеленограда и сколько стоит проезд Новости
«Неприятные, но вынужденные меры»: в Москве на два месяца закрывают детские развлекательные центры, ночным клубам запретили работать по ночам, а студентов переводят на удаленку Новости
Ноябрьских каникул в школах не будет: их отменили из-за двухнедельного отдыха в октябре Новости
Подозреваемого в убийстве двух женщин и ранении ребенка рядом с Зеленоградом задержали Новости
Новые ограничения из-за ковида вводят в Московской области: пожилым продлят домашний режим, студентов переведут на удаленку, им заблокируют проездные Новости
«Позовите Галю!» — проект помощи женщинам, к которым пристают в общественных местах. В Зеленограде есть бар-участник этой сети Истории
Светофор на смертельной «зебре» через Георгиевский проспект обещают включить в течение недели Новости
Проект «Миландра» по производству СВЧ-микросхем в особой зоне закрыт. Документация оказалась плохой, а рынок не готов к продукту Новости
Двух женщин убили и тяжело ранили ребенка в деревне рядом с Зеленоградом. Разыскивают рабочего из Таджикистана Новости
Противники дистанционного обучения на один день объявили ему бойкот. И собрали в Зеленограде почти тысячу подписей под обращением к Путину Новости
В «Иридиуме» открылся новый салон красоты Новости
Отложить походы в ТЦ и не заниматься самолечением. Заммэра — о нестабильной ситуации с коронавирусом в Москве Новости
В «Зеленопарке» запустили сервис хранения покупок и аренды пауэрбанка Новости
Музыка из машин у бара на Яблоневой аллее мешает спать 3-му микрорайону. Что сделал бар и что должны делать жители Истории
МИЭТ объявил конкурс на строительство нового общежития. Каким оно будет изнутри и снаружи — очень подробный обзор Истории
«Сотрудники были непреклонны». Полиция забрала человека без маски в отделение, хотя он сразу надел ее при их приближении Истории
© 1997–2020 Зеленоград.ру