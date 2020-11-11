В компании ТСК «Мосэнерго», которая отвечает за теплоснабжение в нашем городе, сообщили «Зеленоград.ру», что будут по-прежнему отключать горячую воду в мае, потому что в этом случае возможно обеспечить «надежное качество и надежность работы системы теплоснабжения в отопительный период».

Почему же в 2020 году обошлись без раннего отключения? Это был исключительный случай, ответили в ТСК «Мосэнерго», связанный с режимом самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. Чтобы уложиться в сжатые сроки, выполнен комплекс «экстраординарных мероприятий», отметили в компании. В частности, ремонтные работы на тепловых сетях шли круглосуточно, персонал работал в выходные и праздники, увеличено количество работников и продолжительность рабочего дня — и так далее. В общем, ответ энергетиков — «нет».

О переносе начала отключения горячей воды на июнь попросила и префектура. Такой пункт есть в распоряжении «О готовности городского хозяйства к работе в зимний период». Что ответили префектуре, неизвестно, но, скорее всего, тоже откажут. Префектура просила энергетиков не отключать горячую воду в мае и раньше — например, в 2016 году. Но безрезультатно.

Причем, «Мосэнерго» отмечают, что они уже сократили срок отключения — раньше он составлял 14 дней, а еще раньше — 21 день. Правда, это было десять лет назад. Отключение на десять дней — обоснованный срок, сообщает правительство Москвы. В новых микрорайонах, где проложены сети нового поколения, оборудованы современные тепловые пункты, сроки отключения могут сокращаться «до минимально необходимого для проведения профилактических работ». Тем не менее, в новых микрорайонах Зеленограда — 17-м, 23-м — горячую воду отключают на те же десять дней, что и в старых.