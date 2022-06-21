Горячую воду в 2023 году не будут отключать в мае 21.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Начинать отключение горячей воды в следующем году будут не раньше июня. Так решили после жалоб жителей на отключение в середине мая, когда на улице ещё холодно.

«Раннее отключение горячей воды по заявлениям МОЭК было вызвано технической необходимостью» , — сообщила зеленоградская префектура. Куда делась теперь техническая необходимость, не сообщается. Касаются ли новые правила только 2023 года или теперь так будет всегда, пока неизвестно. «Зеленоград.ру» отправит запрос в МОЭК.

В 2016 году префектура уже просила энергетиков не отключать горячую воду в мае, но тогда это была лишь просьба, а не решения МОЭК, и в итоге ни к чему не привело. Зато во время эпидемии ковида в 2020 году горячую воду начали отключать вообще в июле, но после этого МОЭК объяснил, что это потребовало слишком напряженной работы и делать так постоянно компания не может.

Позже МОЭК по запросу «Зеленоград.ру» разъяснил, какие факторы влияют на график отключения горячей воды. Получалось, что учитывают всё, что угодно, кроме интересов жителей.

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Метки:
жкх, горячая вода
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