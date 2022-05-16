Как составляют график отключения горячей воды. И почему в некоторых районах несколько лет подряд её отключают в мае 16.05.2022 ZELENOGRAD.RU

«Опять горячую воду отключают в мае» , — жалуются жители 8, 9, 10, 11 и 12 микрорайонов, у которых это происходит уже третий год подряд. Выяснили, как в Зеленограде составляют график отключения горячей воды, что на это влияет, чьи интересы при этом учитывают, а чьи нет.

Срок ежегодного летнего отключения горячей воды связан с профилактическим ремонтом районных тепловых станций (РТС). Останавливают станцию для гидравлических испытаний — отключают жилые дома, которые она обслуживает. Но почему одну РТС ремонтируют в мае, а другую в июле, а на следующий год, например, наоборот — этого никто не объясняет. Мы спросили о критериях составления летнего графика ремонтов и отключений у энергетиков.

График проведения летних профилактических работ на объектах МОЭК — РТС, КТС (квартальных тепловых станциях), тепловых пунктах, тепловых сетях — ежегодно формируется, исходя из целого ряда факторов:

  • Учитывают сроки поставки необходимого оборудования, занятость персонала на других объектах, состояние оборудования на источниках тепла (что влияет на сроки его вывода в ремонт)
  • Учитывают графики ремонтных и профилактических работ на объектах смежных ресурсоснабжающих организаций, находящихся рядом. В частности, электростанций, электросетей, компрессорных станций, газопроводов, с которыми связано функционирование объектов МОЭК
  • Учитывают пожелания городской администрации, в том числе по строительству городских объектов и при проведении массовых мероприятий. Например, в 2018 году график составляли с учетом чемпионат мира по футболу, чтобы горячая вода была в гостиницах, где жили спортсмены и болельщики. В МОЭКе утверждают, что это коснулось и Зеленограда, хотя не уточняют, о каких гостиницах идет речь
  • Учитывают заявки промышленных предприятий. Это произошло как раз в 2022 году при формировании сроков ремонта РТС-2, которая обслуживает районы Старое Крюково, Силино, а также Западную и Северную промзоны.

В общем, учитывают интересы всех, кроме жителей.

Читайте также
Отключение горячей воды в Зеленограде и окрестностях
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
жкх, горячая вода
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Продуктовый магазин сети «Светофор» откроется в ТЦ «Савёлки» на Центральной площади Новости
Как составляют график отключения горячей воды. И почему в некоторых районах несколько лет подряд её отключают в мае Ответы
Детскую площадку в виде космической станции начали ставить в лесопарке между 1 и 5 микрорайонами. Раньше здесь была полностью деревянная площадка с резными фигурами Новости
Четверо подростков утопили прокатный электросамокат в городском пруду Новости
Зеленоградские спортсменки выиграли чемпионат России по фигурному катанию на роликовых коньках Новости
Магазин товаров для дома «Галамарт» открылся в ТЦ «Столица» Реклама
Упал светофор на пересечении Московского проспекта и улицы Юности. Вероятно, его сбило дерево. О проблеме было известно накануне Новости
Отключение горячей воды в Андреевке, Голубом, Менделеево, Ржавках и других окрестностях Зеленограда Гид
Дерево упало на две машины во дворе 4-го микрорайона Новости
Начался ремонт лестницы на выходе из лесопарка к МИЭТу. Там сделают перила и направляющие для колясок Новости
Городской летний клуб Kids Evolution приглашает детей от шести лет. В программе: спорт, бассейн, прогулки и походы, программирование, рисование и наука, кулинарные и творческие мастер-классы Реклама
«Красиво расставить зубы, чтобы предотвратить потенциальную патологию». Когда подростку пора к ортодонту — рекомендации специалиста Центра функциональной стоматологии Истории
«Молодые сосны погибли полностью — кто-то явно не хочет, чтобы там рос лес». В лесничестве подозревают, что причина недавнего пожара на границе с Зеленоградом — поджог Истории
Сопутствующий ущерб. Как «Жилищник» ломает асфальт на тротуаре, чтобы ремонтировать асфальт на дороге. А потом чинит всё за наш счёт Истории
Фестиваль увлекательной науки и техники «Ритм науки» — 14 мая в Менделеево Афиша
Открыта продажа абонементов на концерты симфонического оркестра в ДК — сезон 2022/2023 Афиша
Отопление начнут отключать в субботу, 14 мая. Это займет до трех дней Новости
Автомобиль каршеринга на Центральном проспекте врезался в столб Новости
Начался снос двухметрового забора вокруг ЖК «Зеленоград-сити» Истории
Павильон «Здоровая Москва» открылся на площади Юности. Вот какие бесплатные обследования там делают Истории
«Зеленопарк» сохранил отдельные маршруты из Крюково и Голубого. Но увеличил интервал между автобусами Новости
Черных лебедей вернули в пруд 1-го микрорайона после зимовки Жизнь
На «старом мосту» ограничат движение на два с лишним месяца Новости
Новая платформа открылась на станции Крюково Новости
© 1997–2022 Зеленоград.ру