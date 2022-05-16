Срок ежегодного летнего отключения горячей воды связан с профилактическим ремонтом районных тепловых станций (РТС). Останавливают станцию для гидравлических испытаний — отключают жилые дома, которые она обслуживает. Но почему одну РТС ремонтируют в мае, а другую в июле, а на следующий год, например, наоборот — этого никто не объясняет. Мы спросили о критериях составления летнего графика ремонтов и отключений у энергетиков.

График проведения летних профилактических работ на объектах МОЭК — РТС, КТС (квартальных тепловых станциях), тепловых пунктах, тепловых сетях — ежегодно формируется, исходя из целого ряда факторов:

Учитывают сроки поставки необходимого оборудования , занятость персонала на других объектах, состояние оборудования на источниках тепла (что влияет на сроки его вывода в ремонт)

, занятость персонала на других объектах, состояние оборудования на источниках тепла (что влияет на сроки его вывода в ремонт) Учитывают графики ремонтных и профилактических работ на объектах смежных ресурсоснабжающих организаций, находящихся рядом. В частности, электростанций, электросетей, компрессорных станций, газопроводов, с которыми связано функционирование объектов МОЭК

на объектах смежных ресурсоснабжающих организаций, находящихся рядом. В частности, электростанций, электросетей, компрессорных станций, газопроводов, с которыми связано функционирование объектов МОЭК Учитывают пожелания городской администрации , в том числе по строительству городских объектов и при проведении массовых мероприятий. Например, в 2018 году график составляли с учетом чемпионат мира по футболу, чтобы горячая вода была в гостиницах, где жили спортсмены и болельщики. В МОЭКе утверждают, что это коснулось и Зеленограда, хотя не уточняют, о каких гостиницах идет речь

, в том числе по строительству городских объектов и при проведении массовых мероприятий. Например, в 2018 году график составляли с учетом чемпионат мира по футболу, чтобы горячая вода была в гостиницах, где жили спортсмены и болельщики. В МОЭКе утверждают, что это коснулось и Зеленограда, хотя не уточняют, о каких гостиницах идет речь Учитывают заявки промышленных предприятий. Это произошло как раз в 2022 году при формировании сроков ремонта РТС-2, которая обслуживает районы Старое Крюково, Силино, а также Западную и Северную промзоны.

В общем, учитывают интересы всех, кроме жителей.