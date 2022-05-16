Магазин сети «Светофор» — первый и пока единственный в Зеленограде — будет работать на Центральной площади, в торговом центре «Савёлки» на минус втором этаже. Обещают низкие цены — на 20% ниже среднерыночных. Открыть магазин планируется в конце лета — начале осени.

«Светофор» — сеть дискаунтеров, насчитывающая более 800 магазинов в России. Ближайший к Зеленограду работает в Сходне. В «Светофоре «представлено более двух тысяч наименований товаров — продукты, бытовые принадлежности, мелкая бытовая техника, инструменты. Выгодные цены на продукты обеспечиваются экономией на затратах. Это работа напрямую без посредников с заводами-изготовителями, выкладка товаров непосредственно в торговом зале, минимальное оформление магазинов и малое количество сотрудников. По сути это розничный склад-магазин. Уже появилась вакансия директора магазина в Зеленограде.

ТЦ «Савёлки» расположен на пересечении Центрального проспекта и Савелкинского проезда. После долгого простоя он открывается в новом качестве. Здесь планируется открыть детские игровые и развивающие пространства, различные магазины, рестораны, фитнес, салон красоты, фотостудию и другое. В непосредственной близости к ТЦ работают сетевые супермаркеты «Лента» и «Верный», также неподалёку есть «Пятёрочка».