Магазин сети «Светофор» открылся в ТЦ «Савёлки» на Центральной площади. Он работает с 9 до 21 часа. Цены здесь действительно низкие, но магазин пока удивительно неудобный. Вот что увидел корреспондент «Зеленоград.ру» внутри.
Магазин расположен на «минус втором» этаже. Торговый центр пока на реконструкции, лифт не работает и спускаться в магазин надо по лестнице. И подниматься с покупками тоже. Пандусов нет — с детской коляской тяжело. Двери узкие.
«Светофор» — сеть дискаунтеров, насчитывающая более 800 магазинов. Выгодные цены обеспечивают экономией на затратах: работают напрямую без посредников с заводами-изготовителями, выкладывают товары непосредственно в торговом зале, минимально оформляют магазины и держат мало сотрудников. И это чистая правда. Внутри магазин больше похож на склад.
Но это не такой склад, как в Metro — он ужасно бестолковый, всё вперемешку. Моющие средства рядом с охлажденными продуктами, кошачий корм и лук-севок рядом с какой-то обувью.
Хоть какая-то логика есть в выкладке охлажденных товаров — они все рядом, в отдельном помещении-холодильнике. На фото — сыр «Тильзитер» за 427 рублей, сыр «Российский» за 399 рублей (в «Пятерочке 660 и 489 соответственно). Так что цены низкие — этого не отнять.
Ходить по магазину неудобно, проходы довольно узкие. Карты на кассах пока не принимают.
Возможно, со временем всё наладится — торговый центр запустит лифт, магазин сделает навигацию по залу и логично выложит товары.