Хоть какая-то логика есть в выкладке охлажденных товаров — они все рядом, в отдельном помещении-холодильнике. На фото — сыр «Тильзитер» за 427 рублей, сыр «Российский» за 399 рублей (в «Пятерочке 660 и 489 соответственно). Так что цены низкие — этого не отнять.