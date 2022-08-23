Первый магазин сети «Светофор» открылся в Зеленограде — дешевый, но бестолковый. Вот что там внутри 23.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Магазин сети «Светофор» открылся в ТЦ «Савёлки» на Центральной площади. Он работает с 9 до 21 часа. Цены здесь действительно низкие, но магазин пока удивительно неудобный. Вот что увидел корреспондент «Зеленоград.ру» внутри.

Магазин расположен на «минус втором» этаже. Торговый центр пока на реконструкции, лифт не работает и спускаться в магазин надо по лестнице. И подниматься с покупками тоже. Пандусов нет — с детской коляской тяжело. Двери узкие.

«Светофор» — сеть дискаунтеров, насчитывающая более 800 магазинов. Выгодные цены обеспечивают экономией на затратах: работают напрямую без посредников с заводами-изготовителями, выкладывают товары непосредственно в торговом зале, минимально оформляют магазины и держат мало сотрудников. И это чистая правда. Внутри магазин больше похож на склад.

Но это не такой склад, как в Metro — он ужасно бестолковый, всё вперемешку. Моющие средства рядом с охлажденными продуктами, кошачий корм и лук-севок рядом с какой-то обувью.

Хоть какая-то логика есть в выкладке охлажденных товаров — они все рядом, в отдельном помещении-холодильнике. На фото — сыр «Тильзитер» за 427 рублей, сыр «Российский» за 399 рублей (в «Пятерочке 660 и 489 соответственно). Так что цены низкие — этого не отнять.

Ходить по магазину неудобно, проходы довольно узкие. Карты на кассах пока не принимают.

Возможно, со временем всё наладится — торговый центр запустит лифт, магазин сделает навигацию по залу и логично выложит товары.

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