На входной двери объявление, что магазин закрыт «в связи с переездом». Куда он переезжает и останется ли вообще в Зеленограде, пока точно неизвестно.
Со слов персонала, магазин может переехать в здание паркинга в 1-м микрорайоне (Панфиловский проспект, дом 5), но это требует подтверждения.
«Светофор» открылся в Зеленограде в августе прошлого года. Выгодные цены на продукты обеспечиваются экономией на затратах, говорили в магазине. Цены там действительно были низкие, но сам магазин был организован удивительно неудобно.
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