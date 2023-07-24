На входной двери объявление, что магазин закрыт «в связи с переездом». Куда он переезжает и останется ли вообще в Зеленограде, пока точно неизвестно.

Со слов персонала, магазин может переехать в здание паркинга в 1-м микрорайоне (Панфиловский проспект, дом 5), но это требует подтверждения.

«Светофор» открылся в Зеленограде в августе прошлого года. Выгодные цены на продукты обеспечиваются экономией на затратах, говорили в магазине. Цены там действительно были низкие, но сам магазин был организован удивительно неудобно.