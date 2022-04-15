Магазин сети «Чижик» с продуктами «по улётным ценам» открылся рядом с Зеленоградом, в поселке Менделеево. У этой сети тот же владелец, что и у «Пятерочки» и «Перекрестка». Обещали, что это будет «жесткий дискаунтер» с низкими ценами или ценами «ниже средних». Корреспондент «Зеленоград.ру» проверил это утверждение, сравнив цены «Чижика» и «Пятёрочки».
Для сравнения взяли или идентичный товар, или похожий (например, сравнивали цены на собственные торговые марки магазинов). Если не совпадал вес упаковки, пересчитывали (кстати, в «Чижике» на ценниках пишут стоимость за килограмм). В списке товаров сначала стоят те, где разница в цене была самая большая в пользу «Чижика». Сама разница в рублях указана в скобках — если число со знаком «плюс», значит этот товар в «Чижике» дороже. Копейки округляли.
- Ветчина «Рублевский» для завтрака 400 гр: 190 р. (-200)
- Колбаса «Папа может», чесночная 420 гр: 150 р. (-130)
- Кофе растворимый Jacobs Monarch 190 гр: 500 р. (-350)
- Кофе растворимый Nescafe Gold 190 гр: 600 р. (-390)
- Хлеб «Даниловский» 300 гр: 40 р. (-17)
- Макароны «Щебекинские» спагетти 450 гр: 58 р. (-22)
- Крекер Яшкино с кунжутом 185 гр: 40 р. (-13)
- Зеленый горошек, 400 гр: 55 р. (-10)
- Сахар, 1 кг: 70 р. (-10)
- Икра из кабачков, 520 гр: 60 р. (-8)
- Морковь: 55 р. (-5)
- Яйца С1, 10 шт: 73 р. (-4)
- Бананы: 90 р. (-2)
- Лук: 50 р. (-1)
- Картофель: 45 р. (0)
- Масло подсолнечное, 1 л: 120 р. (4)
- Свекла: 60 р. (3)
- Яблоки Гренни Смит: 120 р. (10)
- Капуста: 90 р. (9)
- Гречка, 900 гр: 120 р. (15)
- Кукуруза, 340 гр: 55 р. (8)
- Батон 400 гр: 23 р. (5)
- Перловка, 900 гр: 50 р. (13)
- Рис, 900 гр: 90 р. (24)
В итоге оказалось, что больше половины проверенных товаров стоят в «Чижике» дешевле, чем в «Пятёрочке». Особенно большая разница на товары других марок — от 30 до 100 процентов на некоторые позиции!
Магазин в Менделеево находится на улице Пионерская, дом 4А (торговый центр рядом с автостанцией) и работает с 9 до 21. Другие, ближайшие к Зеленограду, магазины сети есть в Подрезково, Сходне и Юрлово. Открытие магазина этой сети в Зеленограде пока не планируется.