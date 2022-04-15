Магазин сети «Чижик» с продуктами «по улётным ценам» открылся рядом с Зеленоградом. Сравнили его цены с «Пятёрочкой» 15.04.2022 ZELENOGRAD.RU

Магазин сети «Чижик» с продуктами «по улётным ценам» открылся рядом с Зеленоградом, в поселке Менделеево. У этой сети тот же владелец, что и у «Пятерочки» и «Перекрестка». Обещали, что это будет «жесткий дискаунтер» с низкими ценами или ценами «ниже средних». Корреспондент «Зеленоград.ру» проверил это утверждение, сравнив цены «Чижика» и «Пятёрочки».

Для сравнения взяли или идентичный товар, или похожий (например, сравнивали цены на собственные торговые марки магазинов). Если не совпадал вес упаковки, пересчитывали (кстати, в «Чижике» на ценниках пишут стоимость за килограмм). В списке товаров сначала стоят те, где разница в цене была самая большая в пользу «Чижика». Сама разница в рублях указана в скобках — если число со знаком «плюс», значит этот товар в «Чижике» дороже. Копейки округляли.

В «Чижике» дешевле

  • Ветчина «Рублевский» для завтрака 400 гр: 190 р. (-200)
  • Колбаса «Папа может», чесночная 420 гр: 150 р. (-130)
  • Кофе растворимый Jacobs Monarch 190 гр: 500 р. (-350)
  • Кофе растворимый Nescafe Gold 190 гр: 600 р. (-390)
  • Хлеб «Даниловский» 300 гр: 40 р. (-17)
  • Макароны «Щебекинские» спагетти 450 гр: 58 р. (-22)
  • Крекер Яшкино с кунжутом 185 гр: 40 р. (-13)
  • Зеленый горошек, 400 гр: 55 р. (-10)
  • Сахар, 1 кг: 70 р. (-10)
  • Икра из кабачков, 520 гр: 60 р. (-8)
  • Морковь: 55 р. (-5)
  • Яйца С1, 10 шт: 73 р. (-4)
  • Бананы: 90 р. (-2)
  • Лук: 50 р. (-1)
  • Картофель: 45 р. (0)

В «Чижике» дороже

  • Масло подсолнечное, 1 л: 120 р. (4)
  • Свекла: 60 р. (3)
  • Яблоки Гренни Смит: 120 р. (10)
  • Капуста: 90 р. (9)
  • Гречка, 900 гр: 120 р. (15)
  • Кукуруза, 340 гр: 55 р. (8)
  • Батон 400 гр: 23 р. (5)
  • Перловка, 900 гр: 50 р. (13)
  • Рис, 900 гр: 90 р. (24)

В итоге оказалось, что больше половины проверенных товаров стоят в «Чижике» дешевле, чем в «Пятёрочке». Особенно большая разница на товары других марок — от 30 до 100 процентов на некоторые позиции!

Магазин в Менделеево находится на улице Пионерская, дом 4А (торговый центр рядом с автостанцией) и работает с 9 до 21. Другие, ближайшие к Зеленограду, магазины сети есть в Подрезково, Сходне и Юрлово. Открытие магазина этой сети в Зеленограде пока не планируется.

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Метки:
магазины, продукты, менделеево
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