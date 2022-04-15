В итоге оказалось, что больше половины проверенных товаров стоят в «Чижике» дешевле, чем в «Пятёрочке». Особенно большая разница на товары других марок — от 30 до 100 процентов на некоторые позиции!

Магазин в Менделеево находится на улице Пионерская, дом 4А (торговый центр рядом с автостанцией) и работает с 9 до 21. Другие, ближайшие к Зеленограду, магазины сети есть в Подрезково, Сходне и Юрлово. Открытие магазина этой сети в Зеленограде пока не планируется.