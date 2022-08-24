Первый магазин сети «Светофор» — дешевый, но бестолковый. Вот что там внутри
Фото: Zelenograd.ru
Магазин продуктовой сети «Чижик» открылся в Зеленограде— в Савёлкинском проезде, в здании бывшего универмага. Посмотрели, что у него внутри.
У этой сети тот же владелец, что и у «Пятерочки» и «Перекрестка». Обещали, что это будет «жесткий дискаунтер» с низкими ценами или ценами «ниже средних». Похоже, так и есть — цены на многие товары здесь ниже, чем в «Пятёрочке» (смотрите ценники на фото, а тут подробное сравнение). Важно — на ценниках в «Чижике» пишут цену за килограмм, это позволяет осознанно выбрать товар с меньшей ценой.
Магазин работает с 9 до 21 часа. В здании бывшего универмага идет ремонт, вход открыт только со стороны дороги. Если идёте со стороны площади, проходите там, где «Лента».
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