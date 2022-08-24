У этой сети тот же владелец, что и у «Пятерочки» и «Перекрестка». Обещали, что это будет «жесткий дискаунтер» с низкими ценами или ценами «ниже средних». Похоже, так и есть — цены на многие товары здесь ниже, чем в «Пятёрочке» (смотрите ценники на фото, а тут подробное сравнение). Важно — на ценниках в «Чижике» пишут цену за килограмм, это позволяет осознанно выбрать товар с меньшей ценой.