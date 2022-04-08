Если сравнить минимальные цены на ярмарке с минимальные ценами в соседней «Пятёрочке», то ярмарка будет примерно на 50 процентов дороже, но это без учета качества товара — его мы не сравнивали. Единственное, что стоит практически одинаково — баклажаны.

Ещё на ярмарке продают мёд, от 500 до 900 рублей за килограмм: гречишный, липовый, эспарцетовый, кипрейный, кориандровый, горный, белая акация, шалфейный, луговой, донник, разнотравье.