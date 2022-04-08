Уличная ярмарка, на которой продают овощи, фрукты и мед из российских регионов, открылась возле ТЦ «Ольга» в 11 микрорайоне, на Панфиловском проспекте. Торгуют в основном овощами, немного фруктов и мёд. Корреспондент «Зеленоград.ру» посмотрел, что и за сколько там продают, и сравнил цену с соседней «Пятёрочкой».
Ярмарка работает в пятницу, субботу и воскресенье с 8 до 21 часа. На прошлой неделе из-за холодов овощи не привезли, так что сегодня — первый день её нормальной работы.
Картофель — 70-80 рублей, лук — 65, морковь — 100, свекла — 100, капуста — 120, капуста молодая — 150, огурцы — 240, помидоры 280-300, кабачки — 250, баклажаны — 260-300. Яблоки — 180-200, груши — 250. По социальной карте на всё — скидка 10 процентов.
Если сравнить минимальные цены на ярмарке с минимальные ценами в соседней «Пятёрочке», то ярмарка будет примерно на 50 процентов дороже, но это без учета качества товара — его мы не сравнивали. Единственное, что стоит практически одинаково — баклажаны.
Ещё на ярмарке продают мёд, от 500 до 900 рублей за килограмм: гречишный, липовый, эспарцетовый, кипрейный, кориандровый, горный, белая акация, шалфейный, луговой, донник, разнотравье.
Такой формат торговли — уличные ярмарки изжил себя, считают в префектуре. Несколько лет назад было несколько таких ярмарок. Сейчас осталась только одна.
Пытаясь исправить ситуацию, городская администрация построила два здания для постоянно действующих ярмарок — в 3 и 16 микрорайонах. Но и они никому не нужны — там мало покупателей и, соответственно, продавцов. Здания пустуют и приносят убыток городскому бюджету. Возможно, стоит переделать их во что-то полезное. Почитайте про нашу идею и заполните форму, чтобы рассказать о вашем мнении.