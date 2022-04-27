«Почему отличное граффити Бэнкси закрашивают непонятной краской?», — возмутилась местная жительница Ольга. «Это не крака, а штукатурка, — объяснили в Жилищнике. — Произошло повреждение штукатурного слоя, идут восстановительные работы».

Корреспондент «Зеленоград.ру» в телеграм-чате «Жилищника» предложил прислать файл с трафаретом для восстановления рисунка. Представитель «Жилищника» согласился и пообещал «постараться восстановить». Редакция будет следить за выполнением обещания.

Если рисунок восстановит «Жилищник», это как бы легализует его и не даст безвозвратно уничтожать его при каждом косметическом ремонте.

Также возникла небольшая дискуссия, должен ли «Жилищник» восстанавливать формально нелегальное граффити. «А зачем и в каких целях рассматриваемый трафарет необходимо размещать на стене дома, с чего так вдруг такое внимание? Может есть какое-то правооснование?» — задавал риторические вопросы Сергей. На это ему возразили, что «красивый рисунок на стене унылого подъезда», против которого никто не возражал — достаточное правооснование.

Вопрос о том, должен ли «Жилищник» действовать в некоторых ситуациях по-человечески или всегда строго по «правооснованиям», остался невыясненным.