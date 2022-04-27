Граффити «Девочка с воздушным шаром» на подъезде в 9 микрорайоне вновь закрасили. Но теперь «Жилищник» обещает его восстановить 27.04.2022 ZELENOGRAD.RU

Знаменитую картину «Девочка с воздушным шаром» английского художника Бэнкси кто-то нарисовал на стене корпуса 914 прошлой осенью. К январю рисунок закрасили, но он появился снова. Многим местным он нравится. А спустя три месяца девочку снова закрасили. На этот раз в «Жилищнике» объяснили, что причина в осыпающейся штукатурке и пообещали восстановить рисунок.

«Почему отличное граффити Бэнкси закрашивают непонятной краской?», — возмутилась местная жительница Ольга. «Это не крака, а штукатурка, — объяснили в Жилищнике. — Произошло повреждение штукатурного слоя, идут восстановительные работы».

Корреспондент «Зеленоград.ру» в телеграм-чате «Жилищника» предложил прислать файл с трафаретом для восстановления рисунка. Представитель «Жилищника» согласился и пообещал «постараться восстановить». Редакция будет следить за выполнением обещания.

Если рисунок восстановит «Жилищник», это как бы легализует его и не даст безвозвратно уничтожать его при каждом косметическом ремонте.

Также возникла небольшая дискуссия, должен ли «Жилищник» восстанавливать формально нелегальное граффити. «А зачем и в каких целях рассматриваемый трафарет необходимо размещать на стене дома, с чего так вдруг такое внимание? Может есть какое-то правооснование?» — задавал риторические вопросы Сергей. На это ему возразили, что «красивый рисунок на стене унылого подъезда», против которого никто не возражал — достаточное правооснование.

Вопрос о том, должен ли «Жилищник» действовать в некоторых ситуациях по-человечески или всегда строго по «правооснованиям», остался невыясненным.

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Как по закону

Нанесение любых надписей и изображений на жилые и нежилые здания предписывает согласовывать «с уполномоченным органом» закон «О благоустройстве в г.Москве» №18 от 30 апреля 2014 года, сообщили «Зеленоград.ру» в «Жилищнике».

"Если жители сами пожелали, чтоб их дом украсили граффити, такое решение нужно утвердить на общем собрании (большинством голосов) или в органах местного самоуправления (получив разрешение на изменение паспорта фасада МКД — многоквартирного дома)" , — прокомментировали в УК положения закона. И пояснили, что паспорт фасада содержит информацию о материале, способе отделки, цвете и архитектурных деталях — согласно этому документу управляющая компания обязана проводить покраску фасада.

За самовольное нанесение граффити авторов могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности, причем тяжесть наказания будет зависеть от содержания надписи или рисунка и размера причиненного ущерба.

Предыстория

Кстати, зимой «Девочку с воздушным шаром» закрасил вовсе не «Жилищник» — по крайней мере, так в управляющей компании ответили на запрос редакции: «Инженерной службой района „Старое Крюково“ не проводились работы по закрашиванию (смыванию ) граффити на корпусе 914» — и приложили в доказательство фотофиксацию.

До этого, около года назад, такая же «Девочку с воздушным шаром» появилась на гараже рядом с тем же 914 корпусом (потом гараж снесли).

В январе рядом с «Девочкой», на металлической двери подъезда, был нарисован и впоследствии тоже закрашен портрет Дэвида Боуи.

Большинству читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, нравится такой стрит-арт. «Это здорово! Гораздо интереснее, чем безликие одинаковые подъезды» , — написала о граффити наша читательница.

Автор этих самодельных граффити неизвестен, как и настоящее имя самого Бэнкси.

«Девочка с воздушным шаром» впервые появилась на улицах Лондона в 2002 году в двух разных местах. Эта работа считается одной из главных для Бэнкси, а также одним из символов Великобритании. В 2006 году художник перенёс девочку с красным шаром в виде сердца на холст. Картину он подарил человеку, который, в свою очередь, выставил её на аукцион.

В день продажи, с последним ударом молотка аукциониста, шредер, встроенный в раму «Девочки с воздушным шаром», разрезал её на тонкие полоски. После этого картина стала называться «Любовь в мусорном баке».

Чтобы повторить шедевр Бэнкси не обязательно обладать талантом художника. Достаточно всего лишь купить трафарет. Например, большие трафареты на Ebay или Amazon можно купить примерно за три тысяч рублей, а можно скачать файл с рисунком и сделать трафарет самому.

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Должен ли «Жилищник» восстановить закрашенное граффити?
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