На двери корпуса 914 кто-то нарисовал портрет известного рок-певца Дэвида Боуи. В граффити нетрудно узнать известное фото Боуи, которое в 1995 году сделал фотограф Гэвин Эванс для журнала Time Out. Под портретом — подпись Starman — название одной из самых популярных песен Боуи.