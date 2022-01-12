Портрет Дэвида Боуи нарисовали на подъезде в 9-м микрорайоне. Раньше там же появилось граффити Бэнкси 12.01.2022 ZELENOGRAD.RU

На двери корпуса 914 кто-то нарисовал портрет известного рок-певца Дэвида Боуи. В граффити нетрудно узнать известное фото Боуи, которое в 1995 году сделал фотограф Гэвин Эванс для журнала Time Out. Под портретом — подпись Starman — название одной из самых популярных песен Боуи.

Здесь же несколько месяцев назад появилось граффити «Девочка с воздушным шаром» Бэнкси.

Повторить такую работу сможет каждый желающий. Для этого нужно изготовить самодельный трафарет или купить уже готовый. Имя зеленоградского художника (или художников) неизвестно.

Большинству читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, нравится такой стрит-арт.

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Метки:
9 микрорайон, граффити
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Портрет Дэвида Боуи нарисовали на подъезде в 9-м микрорайоне. Раньше там же появилось граффити Бэнкси Жизнь
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