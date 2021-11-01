Автор этих самодельных граффити неизвестен, как и настоящее имя самого Бэнкси.

«Девочка с воздушным шаром» впервые появилась на улицах Лондона в 2002 году в двух разных местах. Эта работа считается одной из главных для Бэнкси, а также одним из символов Великобритании. В 2006 году художник перенёс девочку с красным шаром в виде сердца на холст. Картину он подарил человеку, который, в свою очередь, выставил её на аукцион.

В день продажи, с последним ударом молотка аукциониста, шредер, встроенный в раму «Девочки с воздушным шаром», разрезал её на тонкие полоски. После этого картина стала называться «Любовь в мусорном баке».

Чтобы повторить шедевр Бэнкси не обязательно обладать талантом художника. Достаточно всего лишь купить трафарет. Например, большие трафареты на Ebay или Amazon можно купить примерно за три тысяч рублей, а можно скачать файл с рисунком и сделать трафарет самому.