Знаменитую картину «Девочка с воздушным шаром» английского художника Бэнкси нарисовал кто-то на корпусе 914. Больше полугода назад неизвестный нарисовал такую же картину на гараже рядом с тем же 914 корпусом (сейчас гараж снесли). Крыса в углу гаража — фрагмент другой картины Бэнкси.
Автор этих самодельных граффити неизвестен, как и настоящее имя самого Бэнкси.
«Девочка с воздушным шаром» впервые появилась на улицах Лондона в 2002 году в двух разных местах. Эта работа считается одной из главных для Бэнкси, а также одним из символов Великобритании. В 2006 году художник перенёс девочку с красным шаром в виде сердца на холст. Картину он подарил человеку, который, в свою очередь, выставил её на аукцион.
В день продажи, с последним ударом молотка аукциониста, шредер, встроенный в раму «Девочки с воздушным шаром», разрезал её на тонкие полоски. После этого картина стала называться «Любовь в мусорном баке».
Чтобы повторить шедевр Бэнкси не обязательно обладать талантом художника. Достаточно всего лишь купить трафарет. Например, большие трафареты на Ebay или Amazon можно купить примерно за три тысяч рублей, а можно скачать файл с рисунком и сделать трафарет самому.
Не нравится подростковый "стрит-арт" в виде тегов и какой-то хрени, не несущей сообщения большинству прохожих, появляющийся на знаках, табличках, стенах и пр.