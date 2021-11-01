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«Девочку с воздушным шаром» Бэнкси нарисовали на подъезде зеленоградского дома 01.11.2021 ZELENOGRAD.RU

Знаменитую картину «Девочка с воздушным шаром» английского художника Бэнкси нарисовал кто-то на корпусе 914. Больше полугода назад неизвестный нарисовал такую же картину на гараже рядом с тем же 914 корпусом (сейчас гараж снесли). Крыса в углу гаража — фрагмент другой картины Бэнкси.

Автор этих самодельных граффити неизвестен, как и настоящее имя самого Бэнкси.

«Девочка с воздушным шаром» впервые появилась на улицах Лондона в 2002 году в двух разных местах. Эта работа считается одной из главных для Бэнкси, а также одним из символов Великобритании. В 2006 году художник перенёс девочку с красным шаром в виде сердца на холст. Картину он подарил человеку, который, в свою очередь, выставил её на аукцион.

В день продажи, с последним ударом молотка аукциониста, шредер, встроенный в раму «Девочки с воздушным шаром», разрезал её на тонкие полоски. После этого картина стала называться «Любовь в мусорном баке».

Чтобы повторить шедевр Бэнкси не обязательно обладать талантом художника. Достаточно всего лишь купить трафарет. Например, большие трафареты на Ebay или Amazon можно купить примерно за три тысяч рублей, а можно скачать файл с рисунком и сделать трафарет самому.

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Метки:
9 микрорайон, граффити, Корпус 914
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Обсуждение
A T
Вчера, 14:42
Такое, если с согласия собственников и вот так аккуратно, мне лично нравится. Но закрасят, наверное. А так у тех башен люди как-то обустраивают пространство - чистенько, цветники и пр. По-моему, сочетается.
Не нравится подростковый "стрит-арт" в виде тегов и какой-то хрени, не несущей сообщения большинству прохожих, появляющийся на знаках, табличках, стенах и пр.
Хрюря Пампукская
Вчера, 19:48
Любой арт, в том числе и стрит, обязательно надо согласовывать с городским архитектурным советом, а не только с собственниками строений. Интересно, есть ли в Зеленограде такой...
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