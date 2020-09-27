Мурал с портретом архитектора Покровского рисуют на стене торгового центра на въезде в Зеленоград 27.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Огромный портрет Игоря Покровского — главного архитектора Зеленограда на протяжении почти сорока лет — появился на стене 5-го торгового центра (корпус 514). Он расположен на боковой стене, между «Азбукой вкуса» и «Пончиками». Мурал хорошо виден при въезде в Зеленоград с развязки на 37-м километре Ленинградского шоссе. За портретом Покровского изображено здание монумента «Штыки, городской администрации и бизнес-центра на Центральной площади.

Художники подтвердили корреспонденту «Зеленоград.ру», что нарисовали именно Покровского («значит хорошо нарисовали, раз узнали»). Они уточнили, что выполняют заказ городской администрации и будут работать над ним ещё несколько дней.

Игорь Покровский (1926—2002) — советский и российский архитектор и художник, главный архитектор Зеленограда с 1964 по 2002 годы, народный архитектор СССР. В числе его известных работ — мемориальный комплекс «Штыки» на Ленинградском шоссе, Дворец пионеров на Воробьевых горах, станция метро «Краснопресненская», здание МХАТа имени Горького на Тверском бульваре, здание российского посольства в Париже.

Работа с планировкой и застройкой Зеленограда началась у Покровского с проектирования Научного центра в Южной промзоне. Игорь Покровский в составе коллектива архитекторов был автором зеленоградских зданий МИЭТа, «Флейты» (корпус 360), Дворца культуры на Центральной площади и Дворца творчества в 9 микрорайоне и трех зеленоградских церквей.

Также скульптура Покровского установлена на бульваре в 15-м микрорайоне.

Городская администрация, действительно, начала использовать большие рисунки для защиты стен от вандалов. У городского пруда для этих целей нарисовали героя Великой Отечественной войны Цезаря Куникова и одноименный корабль. Помогает ли такой способ, ещё предстоит выяснить (около половины наших читателей считают, что это не поможет). Мурал с Покровским вандалы испортили уже в процессе работы, но их надпись быстро закрасили.

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Метки:
микрорайон 5, история города, Покровский Игорь Александрович, граффити
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