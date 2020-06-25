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У городского пруда нарисовали портрет героя Великой Отечественной войны. Он должен защитить стенку от несанкционированных граффити 25.06.2020 ZELENOGRAD.RU

На опорной стенке регбийного стадиона возле Большого городского пруда нарисовали граффити: десантного корабля Черноморского флота и героя Великой Отечественной войны Цезаря Куникова. По задумке префектуры, уличные художники не посмеют испортить эту картину.

Эта стенка долгое время была головной болью для инженерной службы района Савелки зеленоградского «Жилищника», рассказали в префектуре. Граффити с «набором бессмысленных, а часто и нецензурных слов, не имеющих художественной ценности» появлялись на ней постоянно. Когда надписи стирали — появлялись новые. Расходы «Жилищника» на борьбу с ними «превосходила все разумные пределы» (сколько именно, не уточняется). Полиция могла поймать художников, а выставить там круглосуточный пост невозможно (почему не поставили камеру, не уточняется).

В итоге руководитель инженерной службы Илья Фокин придумал пригласить «профессиональных художников из Крыма», работа которых должна защитить стенку от несанкционированных надписей. Почему портрет героя войны станет такой защитой, в префектуре не уточнили.

Сейчас рисунок на стене стадиона готов примерно на 40%.

Цезарь Куников — уроженец Ростовской области. В 1943 году он руководил десантным отрядом моряков-добровольцев из 275 человек. Звание Героя Советского союза он получил за мужество при 7-дневной защите территории на побережье в районе Новороссийска. Его именем назван большой десантный корабль, который является подшефным у Зеленограда.

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Метки:
великая отечественная война, большой городской пруд, граффити
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ilyuxa ilyuxa
33 минуты назад
А разве не должны прибежать коммунальщики и закрасить это все серой краской? :)
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