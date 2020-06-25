Эта стенка долгое время была головной болью для инженерной службы района Савелки зеленоградского «Жилищника», рассказали в префектуре. Граффити с «набором бессмысленных, а часто и нецензурных слов, не имеющих художественной ценности» появлялись на ней постоянно. Когда надписи стирали — появлялись новые. Расходы «Жилищника» на борьбу с ними «превосходила все разумные пределы» (сколько именно, не уточняется). Полиция могла поймать художников, а выставить там круглосуточный пост невозможно (почему не поставили камеру, не уточняется).

В итоге руководитель инженерной службы Илья Фокин придумал пригласить «профессиональных художников из Крыма», работа которых должна защитить стенку от несанкционированных надписей. Почему портрет героя войны станет такой защитой, в префектуре не уточнили.

Сейчас рисунок на стене стадиона готов примерно на 40%.

Цезарь Куников — уроженец Ростовской области. В 1943 году он руководил десантным отрядом моряков-добровольцев из 275 человек. Звание Героя Советского союза он получил за мужество при 7-дневной защите территории на побережье в районе Новороссийска. Его именем назван большой десантный корабль, который является подшефным у Зеленограда.