Рощу высадили ветераны и местные жители в 1965 году в честь 20-летия Победы. В начале войны здесь шли ожесточенные оборонительные бои. 8 декабря 1941 года оккупированное село освободили силами 8-й гвардейской стрелковой 354-й дивизии. Сейчас на территории села находятся еще два братских захоронения и установлено несколько памятников.

В 2011 году участок площадью 700 кв.м. отдали в аренду под размещение рекреационной зоны. Когда обнаружилось, что арендатор решил переуступить право аренды и предлагает желающим построить на месте рощи сауны или гостиничного комплекса, администрация Солнечногорска расторгла контракт через суд.

На тот момент официального мемориального статуса это место не имело. И установка памятного камня стало выходом, чтобы в дальнейшем исключить любые попытки продать или отдать в аренду этот участок. Так необходимость нового мемориала обосновал и глава городского округа Владимир Слепцов: «Я вообще не понимаю, как это участок был сдан в аренду с учетом того, что он святой. То есть это ветераны, участники Великой Отечественной войны специально делали аллею, специально посадили этот парк, сквер из берез. […] Поэтому в рамках федерального законодательства данный земельный участок изымается опять в бюджет. Это решение уже принято. И на этом месте мы установим камень памяти».