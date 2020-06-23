В Алабушево установили мемориал в честь героев Великой Отечественной войны. Он нужен, чтобы защитить березовую рощу от вырубки 23.06.2020 ZELENOGRAD.RU

В березовой роще села Алабушево открыли мемориальный камень для увековечивания памяти о героях Великой Отечественной войны. В мае этого года арендатор хотел сдать участок под строительство сауны или хостела. Чтобы не допустить уничтожения рощи, на этом месте установили памятник и сделали эту зону мемориальной.

Рощу высадили ветераны и местные жители в 1965 году в честь 20-летия Победы. В начале войны здесь шли ожесточенные оборонительные бои. 8 декабря 1941 года оккупированное село освободили силами 8-й гвардейской стрелковой 354-й дивизии. Сейчас на территории села находятся еще два братских захоронения и установлено несколько памятников.

В 2011 году участок площадью 700 кв.м. отдали в аренду под размещение рекреационной зоны. Когда обнаружилось, что арендатор решил переуступить право аренды и предлагает желающим построить на месте рощи сауны или гостиничного комплекса, администрация Солнечногорска расторгла контракт через суд.

На тот момент официального мемориального статуса это место не имело. И установка памятного камня стало выходом, чтобы в дальнейшем исключить любые попытки продать или отдать в аренду этот участок. Так необходимость нового мемориала обосновал и глава городского округа Владимир Слепцов: «Я вообще не понимаю, как это участок был сдан в аренду с учетом того, что он святой. То есть это ветераны, участники Великой Отечественной войны специально делали аллею, специально посадили этот парк, сквер из берез. […] Поэтому в рамках федерального законодательства данный земельный участок изымается опять в бюджет. Это решение уже принято. И на этом месте мы установим камень памяти».

Читайте также
Имена солдат, погибших на 41 километре Ленинградского шоссе, не получается увековечить
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Правильно ли использовать мемориалы для защиты территории от вырубки или застройки?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 29 человек
Метки:
алабушево, великая отечественная война, памятники
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
В стене дамбы на городском пруду образовалась течь Новости
Автобус из Крюково до Зеленопарка возобновит работу с 25 июня Новости
В «Дом лани» в начале июля вернутся фазаны, куры и кролики. Посмотреть их можно бесплатно каждый день Новости
Полиция ликвидировала большую лужу в Крюково. Они сами её создали, поставив забор вокруг своего здания Жизнь
Как живет ребенок из Зеленограда после укола самого дорогого лекарства в мире: стероиды, растяжки и подъем ног Новости
Карантин закончился - волонтеры остались. Журналист «Зеленоград.ру» продолжает рассказывать о своей работе волонтёром во время эпидемии Истории
В Алабушево установили мемориал в честь героев Великой Отечественной войны. Он нужен, чтобы защитить березовую рощу от вырубки Новости
На празднование Дня Победы из бюджета выделили более шести миллионов рублей. Праздник отменили из-за эпидемии. А куда пошли эти деньги? Ответы
Сократить новогодние праздники из-за пандемии предложил один сенатор. Госдума против. Путину всё равно Новости
Храм в Андреевке получил президентский грант. На эти средства на его территории построят детскую площадку Новости
Жителей Московской области начали бесплатно тестировать на антитела к короновирусу Новости
За падение дочери семья пыталась отсудить у школы 500 тысяч рублей. Они хотят, чтобы детей перестали считать виноватыми в травмах, пока за ними присматривает учитель Истории
Семейное кафе «Андерсон» в Зеленограде съезжает из-за карантина. Им не удалось договориться о снижении аренды Новости
Стало известно, как пройдет трамвайная линия от Москвы до Шереметьево. Её могут продлить до Зеленограда Новости
Активисты стоят в одиночных пикетах на «бетонке». Они протестуют против строительства комплекса по переработке отходов и мусоросжигательного завода Новости
Иммунитет к коронавирусу по результатам тестирования нашли почти у 16% зеленоградцев Новости
Профессор МИЭТ Дмитрий Громов: «Студент должен помнить, что знания — это товар» Партнерский материал
На Школьном озере спасли тонувшую пьяную женщину Новости
Собянин: на тестовом голосовании газоны победили парковки. У жителей есть вопросы к результатам Новости
Крутой склон вдоль Савелкинского проезда постригли радиоуправляемой газонокосилкой. Её закрепили на тросе Жизнь
© 1997–2020 Зеленоград.ру