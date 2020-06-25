«Она тоже утонула?» На Ленинградском шоссе появилась бетонная Конституция 25.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Опору недостроенной эстакады на пересечении Ленинградского и Международного шоссе перекрасили — теперь она красная, с гербом и надписью «Конституция». Опора плоская, поэтому выглядит, действительно, как книга.

Соседнюю опору несколько лет назад покрасили в черный цвет и написали на ней «Курск 12.08.2000», имея в виду аварию на подводной лодке «Курск», в которой погибли 118 человек. Покрашенная опора похожа на выступающую над водой рубку подлодки.

Некоторые комментаторы в соцсетях предполагают, что «конституция тоже утонула», имея в виду знаменитый ответ Путина о «Курске»: в сентябре 2000 года президент давал интервью телеканалу CNN и на вопрос, что случилось с подлодкой «Курск», коротко ответил «она утонула».

Сегодня началось голосование о множестве поправок в Конституцию. Одна из них, фактически, позволяет Путину избираться на пост президента ещё два раза.

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Метки:
ленинградское шоссе, конституция, граффити
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