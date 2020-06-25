Началось голосование по поправкам в Конституцию. Электронное голосование доступно с 10 утра 25.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Голосование по внесению изменений в Конституцию началось в четверг, 25 июня. Избирательные участки открылись в восемь утра. Электронное голосование начнётся на портале 2020og.ru в 10:00.

Чтобы проголосовать онлайн, нужно авторизоваться с помощью учетной записи на mos.ru или gosuslugi.ru, после чего открыть страницу электронного бюллетеня.

Электронный бюллетень — абсолютный аналог бумажного. В нём необходимо поставить галочку напротив графы «Да» или «Нет». «Голос будет анонимизирован и зашифрован — безопасность и прозрачность обеспечит технология блокчейна» , — сообщает портал правительства Москвы.

Онлайн-голосование закроют 30 июня в 20:00. Получить электронный бюллетень в этот день можно будет до 19:59. Также понадобится ввести код, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете.

Кроме онлайн можно проголосовать на дому, а также на избирательном участке по месту постоянной регистрации или по месту фактического проживания. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации также можно онлайн или по телефону: +7 (800) 222-55-52.

Для участия в электронном голосовании через порталы госуслуг и правительства Москвы зарегистрировались 1 051 155 человек, которые успешно прошли проверку. Часть заявок была отклонена — в основном из-за некорректно введенных данных, уточняется в сообщении.

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Проголосовали 8 человек
Метки:
голосование, конституция, электронное голосование
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