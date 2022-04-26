Недолго простояла в зеленоградском дворе скамейка, покрашенная в сине-желтый цвет. «Жилищник» перекрасил её, хотя накануне заверял, что «ничего такого» в этих цветах нет.

Неблагонадежная лавочка появилась во дворе корпуса 250. Опоры были выкрашены в желтый цвет, а сиденье в синий. Несколько человек прислали фотографию скамейки в редакцию «Зеленоград.ру» с вопросом — случайность ли это или все-таки цвета украинского флага.

Представитель «Жилищника» пояснил корреспонденту «Зеленоград.ру», что лавочка всегда была выкрашена в такие цвета, а сейчас краску просто обновили в связи с месячником благоустройства.

Однако на следующий день синее сиденье лавочки перекрасили в коричневый цвет. Причина изменения цвета неизвестна.

Использование рядом синих и желтых цветов последние два месяца иногда становится крамольным. Сообщалось о задержании за сине-желтый маникюр и кроссовки, а также о перекрашенном сине-желтом заборе и фасаде школы. А в одном из зеленоградских детсадов изменили дизайн выпускного фотоальбома в связи с «переживанием некоторых родителей».