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Пункт флюорографии без записи и направления открылся во 2-м микрорайоне 11.04.2022 ZELENOGRAD.RU

Сделать флюорографию без записи и направления можно возле поликлиники в корпусе 225. Обследование делают в мобильном пункте в виде грузовика — он стоит слева от входа в поликлинику. Пункт работает с 9 до 14 по будням.

Обследование доступно пациентам, прикрепленным к одной из зеленоградских поликлиник. Для проведения обследования нужен паспорт и полис ОМС. Результаты передадут вашему участковому врачу. Если найдут патологию, вас пригласят на дополнительное обследование. Если нужен распечатанный результат, его можно забрать через четыре дня на первом этаже поликлиники при предъявлении паспорта.

С одной стороны это удобно — своего кабинета флюорографии в поликлинике во 2-м микрорайоне нет. Кроме того, записаться на флюорографию в поликлинику просто так нельзя — сначала нужно прийти к участковому или дежурному врачу, он выдаст направление.

С другой стороны, вызывает вопросы целесообразность самостоятельной записи на такое обследование. Поликлиника к мобильному флюорографу не имеет отношения — его поставили во дворе поликлиники зеленоградский филиал Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом (МГНПЦ). Смогут ли при таком мобильном приеме учесть возможные противопоказания, дату прошлого обследования и т. п., неизвестно.

Похоже, специалисты сами не могут договориться, как часто нужно проходить флюорографию. Например, приглашая на флюорографию в рамках дня борьбы с туберкулезом, зеленоградская больница сообщала о необходимости проходить это обследование не реже одного раза в год. Однако в объявлении о мобильном флюорографе — не реже двух раз в год.

Очевидно, у этого обследование, как и любого другого, есть противопоказания — необходимо проконсультироваться со специалистом.

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Метки:
медицина, микрорайон 2, туберкулез, флюорография
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