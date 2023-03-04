Направление на флюорографию ему выдал невролог уже давно, но возможности записаться не было. Теперь срок действия направления истек и нужно снова записываться к врачу, чтобы получить новое направление.

На самом деле, невролог направил его на МРТ, но прохождение флюорографии в зеленоградской поликлинике является обязательным перед МРТ. Какими медицинскими показаниями или клиническими рекомендациями обусловлена такое назначение, непонятно. Многие пациенты считают, что так поликлиники выполняют план по диспансеризации и получают больше денег от страховой компании.

Другой вариант развития событий — когда направление на флюорографию просто не дают, «потому что некуда», рассказала Марина, которая не может пройти исследование с декабря. В итоге пациенты делают флюорографию в частных медцентрах, платя в среднем тысячу рублей: «Месяц не могла записаться, перед операцией требуют, пришлось пойти и платно сделать», рассказала Юлия.

Теоретически от страховой компании можно получить компенсацию стоимость проведенного исследования, которое должны были провести по системе ОМС, но не смогли. Для этого направление должно быть оформлено по форму № 057/У-04, после исследования нужно написать заявление в страховую компанию по установленной форме и приложить к нему направление, чеки и договор на оказание услуг. Однако о случаях получения компенсацию таким образом, неизвестно.