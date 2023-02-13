После объявления об очередной этапе оптимизации здравоохранения — переводе из Зеленограда в Москву врачей-ревматологов — мы попросили рассказать наших читателей, как меняется их жизнь и здоровье после этих изменений. За неделю в редакцию «Зеленоград.ру» прислали более 500 рассказов от пациентов онкологов, гематологов, маммологов, нефрологов, ревматологов. Проанализировав их, мы выделили десять наиболее распространенных проблем и проиллюстрировали каждую несколькими рассказами зеленоградских пациентов или их близких.
Как бы ни похорошел московский транспорт за последние годы — чем дольше поездка, тем тяжелей даётся она человеку с серьезной болезнью.
«Лечила брата от лимфогранулематоза — очень сложно добираться из Москвы после химиотерапии и лучевой терапии. Даже на машине, человек теряет сознание по дороге», пишет Ирина.
«Моей маме 75 лет, до поликлиники в 20-м районе и то ей сложно добраться с ревматоидным артритом, а про путешествие в Москву на общественном транспорте — это из разряда фантастики, — рассказала Ольга. — Никаких сил и здоровья не хватит туда ездить, стоять в очередях на 400-й»
«Бабушке 83 года, посещает ревматолога раз в месяц. Пока ревматолог есть в Зеленограде, путь к нему составляет 20-25 мин от дома до поликлиники на одном автобусе без пересадок, остановка напротив поликлиники. Но маршрут до 52-й больницы в Москве — непреодолимое препятствие» , — считает Анна.
«Муж недавно посещал ревматолога в поликлинике, чтобы назначить препараты для лечения колена. С больным коленом что на машине, что своим ходом тяжело добираться до московской больницы (в некоторых случаях невозможно). Подруга, к сожалению умершая от рака, ездила к онкологу на машине сама (пока позволяло состояние), затем, когда состояние ухудшилось, приходилось мужу отпрашиваться с работы и возить ее, а в пределах Зеленограда можно хотя бы на такси доехать» , — рассказывает Светлана М.
Для многих общественный транспорт Зеленограда - негодный добраться до врача, а своей машины нет. Остаётся такси. Но если по Зеленограду поездка обойдется в 200 рублей, то в Москву - в пять и более раз дороже.
"У мамы обнаружили рак груди, назначили химиотерапию на полгода: три месяца раз в три недели, а дальше каждую неделю. И всё это в 62-й больнице! Ездить своим ходом очень тяжело, особенно после процедуры, прямых маршрутов нет, такси стоит 1500 рублей. Потом операция там же и еженедельно ездить на осмотр и процедуры. Неужели в Зеленограде этого не умеют делать?", - недоумевает Марина.
"Моя бабушка - пациент гематолога. Ей 84 года, у неё больные ноги, она панически избегает лестниц, ездит по Зеленограду кругами, чтобы не пользоваться подземными переходами. А тут ехать в Москву. Пешеходным мостом в Крюково она вообще не пользуется и называет его "убийцей". На некоторые анализы приходится ехать в час пик с утра. Все родственники в это время работают, сопроводить в будни её некому. Такси стоят по 2000 рублей, на анализы не наездишься. Каждая поездка к врачу - стресс и унижение. Я против медицинской оптимизации, остановитесь", - призывает Анна.
Но бабушка Анны, которая в свои 84 года все-таки справляется с самостоятельной поездкой в Москву, скорее исключение. Большинству пожилых пациентов требуется сопровождение не только по дороге, но и внутри медицинского учреждения.
"Моим родителям-пенсионерам требуется обследование у гематолога и ревматолога. Сами в Москву не поедут. А мне с тремя маленькими детьми отвезти их нереально: школа, сад, кружки. Забрать и отвезти их некому. Просто лишают пожилых людей возможности лечиться", - говорит Марина П.
"Мой родственник болен раком, до онкобольницы добраться не мог, его отвозила сама. Про очереди в этой больнице вообще молчу - чтобы оформить взятие пункции прождали три часа, а потом отправили пешком в другой корпус, а это километр идти пешком ... хорошо, в итоге меня пропустили на машине", - расскзала Евгения О.
Необходимость работающему пациенту в долгой поездке к врачу или необходимость сопровождать родственника приводит к потере полного рабочего дня. Если для поездки по Зеленограду можно было отпроситься на час-полтора, то поездка в Москву занимает целый день. Это приводит к проблемам на работе и потере заработка.
"Мой ребенок - пациент генетика, онколога и нефролога. Очень далеко ездить в Москву: три часа плюс время в очереди и еще три часа обратно - родителям нужно брать отгул на целый день, а ребёнку пропускать школу", - говорит Юлия В.
"Моя сестра - инвалид второй группы, должна регулярно наблюдаться у гематолога - теперь она вынуждена ездить в Москву, что приводит к сложностями на работе, так как график у неё 5/2", - говорит Роза Р.
"Живём в 17 районе - по Зеленограду добраться не проблема, но в столицу... это нужен целый день, а маму одну не отправить — надо будет мне брать выходной", - рассказал Денис Ш.
"У меня два родственника в преклонном возрасте с онкологией. Сами они не в состоянии добраться на такие расстояния на общественном транспорте, а я не могу постоянно отпрашиваться с работы", - рассказала Маргарита Б.
Дополнительная проблема для поездок на общественном транспорте - очереди на 400-й автобус бардак с посадкой. Отсутствие организованной посадки и приоритета для людей с заболеваниями и пожилых делает невозможной поездку на этом автобусе - а других нет.
"У моего отца ревматизм, приходилось обращаться к онкологу. В 400-м автобусу надо бороться за место с молодежью, а ехать не пять минут", - свидетельствует Ирина Х.
"Мой опыт поездок на 400 автобусе печален: пенсионеры вместе со студентами штурмом брали автобус, молодежь победила и не удалось убедить молодых девушек уступить место. Водитель отказался вмешиваться", - рассказала Татьяна А.
Моя мама 1944 гр - пациент гематолога. Я сопровождаю ее. Посещение врача два раза в год. Для визита к врачу уходит на транспорт два часа в одну сторону. Плюс задержка приёма бывает около часа, так как много пациентов и нехватка времени на приём одного посетителя. Обратно также два часа, и добавляется то, что все 400 автобусы приходят переполненные. Несколько раз ездили на такси, хотя это и дорого", - рассказала Ольга К.
Многим пациентам для проведения регулярных процедур в московских медучреждениях предлагают так называемый "дневной стационар". Для одних это снова означает регулярные поездки из Зеленограда в Москву со всеми их сложностями (иногда непреодолимыми). Но другие так или иначе добиваются места в стационаре, а это приводит к неэффективному использованию дорогой больничной койки, которая по сути работает в режиме гостиницы.
"У сестры тяжёлое ревматическое заболевание, передвигается в инвалидном кресле. В 52 больнице предлагают только дневной стационар. Это тяжело как сестре, у которой сильнейшие боли, так и нам, её семье, так как мы всё работает", - говорит Геннадий Х.
"Проходила курс лучевой терапии в 62-й больнице. Дорога в один конец около трех часов - ездить каждый день было нереально. Пришлось ждать три недели, пока освободится место в стационаре. Хотя промедление при лечении онкологических заболеваний не всегда является допустимым", - рассказала Вера З.
"Я пациент ревматолога - меня, в инвалидной коляске, возили на машине в 52-ю больницу на консультацию. Госпитализировать отказались - "нет мест, будете несколько месяцев ждать" - предложили дневной стационар. Но как туда-обратно ежедневно ездить, если мне нужна посторонняя помощь? Родные все работают!", говорит Елена К.
Пациенты ревматолога, месяцами ожидающие приема врача, считают, что от перевод в Москву врач не станет доступней, но вот добраться до него будет тяжелей.
«К ревматологу получилось записаться только раз. Всё направления в Москву к узким специалистам — фикция. Получали направления не один раз, но н разу не удалось записаться — мест нет», рассказала Ольга В.
«Стою на учёте у ревматолога. Посещать врача необходимо каждые три месяца. В последний раз ждала очередь в зеленоградской поликлинике — пять месяцев. Смысл лечения был потерян, пришлось начинать заново. Возможности ехать куда-то нет из-за проблем с суставами» , — говорит Татьяна Д.
«У меня ревматодиный артрит, консультировали только терапевты, направление к ревматологу не давали полгода, пока сама подтвердила диагноза, сдав платно необходимые анализы. Наконец смогла попасть к ревматологу, но только один раз — теперь его убрали, а к нему и так была огромная очередь. Лечимся теперь в гугле» , — говорит Людмила К.
Пациенты врачей, которых перевели из Зеленограда в Москву раньше, констатируют - лучше не стало.
"У меня гематологическое заболевание. С февраля 2022 года гематологию в Зеленограде ликвидировали и перевели в Москву в больницу №52. Никаким образом качество услуг не улучшилось, всё аналогично раньше делалось в Зеленограде - во многих случаях лучше, быстрее и удобнее. Зато теперь требуется гигантское время даже на простой приём к врачу и немалые средства дна поездки из Зеленограда в Москву. Теперь даже лекарства, выписанные по ОМС на лечение, надо также получать в Москве - в аптеке далеко не в шаговой доступности от больницы №52 (в Зеленограде практически все лекарства можно было приобрести рядом с больницей)", - рассказала Елена М.
Все эти сложности приводят к очевидному выбору - отказаться от "бесплатной" медицины по ОМС и идти к более доступному врачу в частной клинике. Такой выбор делают, как на основе простого расчета (дешевле заплатить за прием, чем отпрашиваться с работы и платить за дорогу), так и просто от безысходности.
"Во время беременности пришлось обращаться платно к гематологу в зеленоградский медцентр, так как ехать так далеко в положении было невозможно. Наблюдаться приходилось раз в две недели", - рассказала Наталия.
"Моей мама 82 года, начались боли в руке, терапевт направила на консультацию к ревматологу, но записаться к этому специалисту нереально, пришлось обращаться в платную клинику. Не могу представить, как буду доставлять маму, которая еле ходит, к врачу в Москве. Получается, зеленоградцев толкают к платной медицине", - говорит Виктория Е.
Самый ужасный результат столкновения с этими сложностями — отказ от лечения. Таких историй множество — о прекращении лечения люди говорят буднично, но за этим стоит ухудшение здоровья и, в конечном итоге, сокращение продолжительности жизни.
«Стою на учете у гематолога. Чтобы посетить врача в Москве, нужно потратить целый рабочий день! После того, как как в Зеленограде не стало единственного гематолога, на приеме не разу не была».
«Мне нужен онколог-гематолог. Не была на приёме уже очень давно — с тех пор как его перевели из Зеленограда. Не могу доехать. Проблема не только в транспортной доступности,а в состоянии здоровья. Просто физически нет сил».
«Мой папа — пациент онколога. Учитывая сложившуюся ситуацию отказывается посещать врачей и проходить требуемые, постоянные обследования, так как ехать далеко. Я прикладываю массу усилий и времени, чтобы уговорить его, отвезти на собственном транспорте».
«Наблюдаюсь у онколога-гематолога. После её перевода в Москву, к ней не езжу — тяжело добираться».
«Моя бабушка раз в два месяца ходила на прием к ревматологу. Передвигаться самостоятельно ей тяжело, а уж тем более ехать в Москву. К сожалению, теперь к врачу ездить она не сможет, что будет дальше с ее здоровьем пока неизвестно…»
«Мама мужа (ей 76 лет) более десяти лет наблюдалась у гематолога в Зеленограде, ездить в Москву не смогла и осталась без помощи этого врача».
«Посещаю ревматолога раз в три месяца, хожу с палочкой с сильнейшими болями, ездить в Москву не смогу из-за болей — значит останусь без медпомощи. Спасибо за заботу».
«Зеленоград.ру» по просьбе местных жителей продолжает общественную кампанию, цель которой — учесть удаленность Зеленограда при внедрении новых стандартов медицинской помощи в Москве и обеспечить транспортную доступность новых многопрофильных центров для пациентов из нашего города. Если вы поддерживаете эту цель, заполните эту форму — от вашего имени мы будем требовать от властей решить эту проблему. За несколько дней мы получили более 600 подписей. Ведь рано или поздно это может коснуться каждого жителя Зеленограда.