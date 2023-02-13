Долгие поездки больному человеку даются тяжело

Как бы ни похорошел московский транспорт за последние годы — чем дольше поездка, тем тяжелей даётся она человеку с серьезной болезнью.

«Лечила брата от лимфогранулематоза — очень сложно добираться из Москвы после химиотерапии и лучевой терапии. Даже на машине, человек теряет сознание по дороге», пишет Ирина.

«Моей маме 75 лет, до поликлиники в 20-м районе и то ей сложно добраться с ревматоидным артритом, а про путешествие в Москву на общественном транспорте — это из разряда фантастики, — рассказала Ольга. — Никаких сил и здоровья не хватит туда ездить, стоять в очередях на 400-й»

«Бабушке 83 года, посещает ревматолога раз в месяц. Пока ревматолог есть в Зеленограде, путь к нему составляет 20-25 мин от дома до поликлиники на одном автобусе без пересадок, остановка напротив поликлиники. Но маршрут до 52-й больницы в Москве — непреодолимое препятствие» , — считает Анна.

«Муж недавно посещал ревматолога в поликлинике, чтобы назначить препараты для лечения колена. С больным коленом что на машине, что своим ходом тяжело добираться до московской больницы (в некоторых случаях невозможно). Подруга, к сожалению умершая от рака, ездила к онкологу на машине сама (пока позволяло состояние), затем, когда состояние ухудшилось, приходилось мужу отпрашиваться с работы и возить ее, а в пределах Зеленограда можно хотя бы на такси доехать» , — рассказывает Светлана М.