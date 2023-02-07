Централизация медицинской помощи нужна для качественного лечения

Департамент: Создаваемые «центры компетенций» по определенным заболеваниям (в частности, ревматологические центры) нужны в связи с их специфичностью. Например, такие ревматологические заболевания, как ревматоидный артрит, системная красная волчанка, болезнь Шегрена, болезнь Бехтерева требуют сложных исследований и подбора терапии, пожизненного диспансерного наблюдения, а успех лечения во многом зависит от квалификации специалистов и своевременной постановки диагноза. А в центрах компетенции для этого сконцентрированы как профессиональные, так и технологические ресурсы — они созданы на базе мощных многопрофильных стационаров, где накоплен большой опыт лечения по данному профилю.

Комментарий: Это замечательно — качество лечения в 52-й больнице, куда прикрепили жителей нашего города, подтверждается отзывами некоторых зеленоградских пациентов. Однако их претензия заключалась в том, что эта самая качественная медицинская помощь удаляется от них на 30-40 километров и на 1,5-2 часа времени. Перевесит ли более высокое качество лечения тяжесть долгой дороги — большой вопрос. Некоторые пациенты в отзывах, присланных в редакцию, уже заявили, что, вероятно, придётся искать помощи в платных медцентрах, другие — что лечение станет для них недоступным.