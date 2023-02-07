Департамент здравоохранения Москвы ответил на публикацию «Врачей-ревматологов убирают из Зеленограда. Пациентам придется ездить в Москву». Разбираем ответ чиновников — сначала цитата из ответа, а потом комментарий редакции.
Департамент: Создаваемые «центры компетенций» по определенным заболеваниям (в частности, ревматологические центры) нужны в связи с их специфичностью. Например, такие ревматологические заболевания, как ревматоидный артрит, системная красная волчанка, болезнь Шегрена, болезнь Бехтерева требуют сложных исследований и подбора терапии, пожизненного диспансерного наблюдения, а успех лечения во многом зависит от квалификации специалистов и своевременной постановки диагноза. А в центрах компетенции для этого сконцентрированы как профессиональные, так и технологические ресурсы — они созданы на базе мощных многопрофильных стационаров, где накоплен большой опыт лечения по данному профилю.
Комментарий: Это замечательно — качество лечения в 52-й больнице, куда прикрепили жителей нашего города, подтверждается отзывами некоторых зеленоградских пациентов. Однако их претензия заключалась в том, что эта самая качественная медицинская помощь удаляется от них на 30-40 километров и на 1,5-2 часа времени. Перевесит ли более высокое качество лечения тяжесть долгой дороги — большой вопрос. Некоторые пациенты в отзывах, присланных в редакцию, уже заявили, что, вероятно, придётся искать помощи в платных медцентрах, другие — что лечение станет для них недоступным.
Департамент: В ревматологическом центре при 52-й больнице реализован мультидисциплинарный подход, когда в лечении пациента принимают участие врачи нескольких специальностей — кардиолог, нефролог, эндокринолог. Кроме того, на протяжении всего лечебно-диагностического процесса, пациента будут вести одни и те же специалисты. Благодаря этому лечение является последовательным и всегда находится на контроле лечащего врача, а маршрутизация пациентов — понятной и четкой. Такой подход исключает несогласованность действий специалистов разных медицинских учреждений и помогает значительно сократить время от постановки диагноза до начала специализированного лечения […] Теперь, благодаря прикреплению пациентов Зеленограда к специализированному центру при больнице № 52, больного будут сопровождать на всех этапах: начиная от первичного приема, и заканчивая терапией и диспансерным наблюдением
Комментарий: Получается, что в Зеленограде не смогли обеспечить ничего из перечисленного: ведение пациента несколькими специалистами, контроль со стороны лечащего врача, понятную маршрутизацию? Значит, по мнению департамента, наша зеленоградская медицина потерпела фиаско? Правда, непонятно о каких это «разных медицинских учреждениях» говорят в департаменте, ведь вся медпомощь в Зеленограде сосредоточена в одном учреждении — городской больнице им. Кончаловского. Если же речь идет о «несогласованности» с московскими клиниками, то это тоже означает провал московского здравоохранения, как единой системы. Непонятно также, что подразумевается под «сопровождением больного» и почему этого нельзя было сделать раньше — вероятно, та же «несогласованность».
Департамент: Пациенты с остеоартрозом, первичным остеопорозом и остеохондрозом продолжат наблюдение у врача общей практики в своей поликлинике.
Комментарий: Это замечательно. Вероятно, департаменту стоит повышать квалификацию врачей общей практики, чтобы, после консультации врача-специалиста, они могли вести пациентов с более широким спектром заболеваний, избавляя их от поездок в Москву и разгружая специалиста-ревматолога. Способны ли зеленоградские врачи общей практики обеспечить «согласованность» и «последовательность», «контроль лечения» и «сопровождение на всех этапах», об проблемах с которыми при лечении ревматологических заболеваний говорил департамент, непонятно.
Департамент: Раньше пациенты Зеленограда с подозрением на ревматологическое заболевание для консультации вынуждены были посещать разные медицинские организации, а специализированная диагностика была доступна лишь после консультации ревматолога в стационаре, записаться к которому пациент самостоятельно не мог. Кроме того, пациенты Зеленограда и ранее посещали городскую клиническую больницу № 52 для консультации и лечения.
Комментарий: Непонятно, как транспортные проблемы, с которыми сталкивались некоторые пациентов, оправдывают то, что с этими же проблемами будут сталкиваться ещё больше людей. Тем более, вероятно, пациенты с подозрением на ревматологическое заболевание и сейчас должны будут сначала обратиться к терапевту в поликлинике, чтобы получить направление на консультацию специалиста и диагностику в Москве.
Департамент: Пациент с подтвержденным заболеванием впервые сможет самостоятельно записываться на прием к ревматологу в удобное для него время. Помимо этого, такие центры работают без выходных.
Комментарий: Это замечательно, но удаленность ревматологического центра сводит это преимущество на нет — с учетом трудностей передвижения пациента с больными суставами, с учетом необходимости выезжать заранее из-за непредсказуемости долгой дороги и прочих обстоятельств, на визит в московскую больницу в любом случае придётся потратить целый день. Для работающих пациентов не получится, выбрав «удобное время», отпроситься с работы на 2-3 часа. Что же касается выходных, то, возможно, времени приёма в эти дни на всех желающих может не хватить — ведь многие работающие родственники могут сопровождать больного только на выходных.
Пытаясь найти баланс между качеством лечения и ограниченными ресурсами, департамент здравоохранения упустил из виду интересы пациентов из Зеленограда. Да, относительно Москвы, где транспортная проблема не стоит так остро, зеленоградцы составляют абсолютное меньшинство — несколько процентов. Но это всё же живые люди — к ним нельзя подходить с позиций арифметики. Однако пациентов просто поставили перед фактом — теперь будет так.
За несколько дней мы получили более 300 отзывов пациентов с онкологическими и ревматологическими заболеваниями. В них весь спектр негативных эмоций в отношении решения московских властей — от покорности перед неизбежными трудностями до яростного возмущения. Мы опубликуем некоторые из этих отзывов (анонимно) в отдельной статье.
«Зеленоград.ру» по просьбе местных жителей продолжает общественную кампанию, цель которой — учесть удаленность Зеленограда при внедрении новых стандартов медицинской помощи в Москве и обеспечить транспортную доступность новых многопрофильных центров для пациентов из нашего города. Если вы поддерживаете эту цель, заполните эту форму — от вашего имени мы будем требовать от властей решить эту проблему. Ведь рано или поздно это может коснуться каждого жителя Зеленограда.