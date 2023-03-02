«Что за беда у нас с аппаратами флюорографии? Есть только в 65-й поликлинике, работают два дня, постоянно ломаются…», — спросили депутаты района Старое Крюково у заместителя главврача зеленоградской больницы Александра Титова. «Это наша боль» , — признал проблему Титов. Он сообщил, что новый флюорограф обязательно будет в поликлинике в 9-м микрорайоне, когда она откроется после капитального ремонта. Точной даты открытия в пока нет, сейчас говорят, что поликлиника готова «почти на сто процентов», и завершить все работы обещают до конца марта.

Кроме того, департамент здравоохранения также обещает выделить Зеленограду в ближайшее время два передвижных флюорографа, сказал Титов. Такие ставили у поликлиник во 2-м и 20-м микрорайоне, на площади Юности, и обследование там можно было пройти без направления и записи. Но это были мобильная медтехника противотуберкулезного диспансера (зеленоградский филиал МГНПЦ), не имеющего отношения к поликлиникам. «Нам такие тоже нужны», отметил Титов, имея в виду поликлиники. И заверил, что флюорографы обязательно будут в каждой зеленоградской поликлинике. В Зеленограде сейчас работают две взрослых поликлиники — в 7-м и 20-м микрорайонах, остальные три закрыты на капремонт.



Между тем, пациенты прямо сейчас не могут обследоваться или лечиться, потому что от них требуют пройти флюорографию.

«Невролог выдала направление на флюорографию — только при её наличии можно записаться на МРТ, — рассказала свою историю читательница „Зеленоград.ру“. — Я записалась сильно заранее, но за день до процедуры позвонили из поликлиники и сказали, что сломался один из аппаратов и они снимают запись. Перезаписалась, ждала ещё несколько недель. Запись была на сегодня… Вчера днём она ещё была, а сегодня утром случайно увидела, что кто-то её снял. Более того, даже направление исчезло из личного кабинета! Таким образом, снова надо ловить запись к неврологу (ну или к терапевту, неважно), снова приходить на приём, чтобы получить это направление, снова записываться на флюорографию и ждать». Зачем в принципе нужна флюорография перед МРТ — оставим этот вопрос за скобками. Но эта конкретная история закончилась только после того, как женщина дозвонилась до руководства поликлиники, и там открыли новое направление. И обещали разобраться, кто же снял запись, и что вообще происходит.

Другой пример из свежей жалобы в префектуру: «В течении десяти дней пытаюсь записать мужа на флюорографию, начиная с 7:27 до 8:00 каждые 15 секунд захожу через ЕМИАС на запись, но там как не было свободных слотов, так и нет. В течение дня тоже захожу на запись, но там всё глухо. Участковый терапевт не может назначить дальнейшее лечении без флюорографии, что делать? Скоро открытый талон на обследование закроется, а на прием так и не попадем».

Пациентам в такой ситуации остается делать флюорографию за свои деньги. В Зеленограде это исследование делают в нескольких коммерческих клиниках. Например, в клинике «Детство плюс» это стоит 750-850 рублей (в одной и двух проекциях соответственно), в «Норма-XXI» — 600-900, в «КДЦ24» — 900, в «ИнтерМедикум» — 800-1000. Для обследования нужен только паспорт.