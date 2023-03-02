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Пациенты зеленоградских поликлиник не могут лечиться из-за дефицита флюорографов. Остался один, и тот постоянно ломается 02.03.2023 ZELENOGRAD.RU

На флюорографию посылают пациентов терапевты и врачи-специалисты перед назначением лечения. После выдачи направления пациент сам должен записаться на это исследование. А там, оказывается, очередь — ждать, возможно, придется больше месяца, а то и дольше.

«Что за беда у нас с аппаратами флюорографии? Есть только в 65-й поликлинике, работают два дня, постоянно ломаются…», — спросили депутаты района Старое Крюково у заместителя главврача зеленоградской больницы Александра Титова. «Это наша боль» , — признал проблему Титов. Он сообщил, что новый флюорограф обязательно будет в поликлинике в 9-м микрорайоне, когда она откроется после капитального ремонта. Точной даты открытия в пока нет, сейчас говорят, что поликлиника готова «почти на сто процентов», и завершить все работы обещают до конца марта.

Кроме того, департамент здравоохранения также обещает выделить Зеленограду в ближайшее время два передвижных флюорографа, сказал Титов. Такие ставили у поликлиник во 2-м и 20-м микрорайоне, на площади Юности, и обследование там можно было пройти без направления и записи. Но это были мобильная медтехника противотуберкулезного диспансера (зеленоградский филиал МГНПЦ), не имеющего отношения к поликлиникам. «Нам такие тоже нужны», отметил Титов, имея в виду поликлиники. И заверил, что флюорографы обязательно будут в каждой зеленоградской поликлинике. В Зеленограде сейчас работают две взрослых поликлиники — в 7-м и 20-м микрорайонах, остальные три закрыты на капремонт.

Между тем, пациенты прямо сейчас не могут обследоваться или лечиться, потому что от них требуют пройти флюорографию.

«Невролог выдала направление на флюорографию — только при её наличии можно записаться на МРТ, — рассказала свою историю читательница „Зеленоград.ру“. — Я записалась сильно заранее, но за день до процедуры позвонили из поликлиники и сказали, что сломался один из аппаратов и они снимают запись. Перезаписалась, ждала ещё несколько недель. Запись была на сегодня… Вчера днём она ещё была, а сегодня утром случайно увидела, что кто-то её снял. Более того, даже направление исчезло из личного кабинета! Таким образом, снова надо ловить запись к неврологу (ну или к терапевту, неважно), снова приходить на приём, чтобы получить это направление, снова записываться на флюорографию и ждать». Зачем в принципе нужна флюорография перед МРТ — оставим этот вопрос за скобками. Но эта конкретная история закончилась только после того, как женщина дозвонилась до руководства поликлиники, и там открыли новое направление. И обещали разобраться, кто же снял запись, и что вообще происходит.

Другой пример из свежей жалобы в префектуру: «В течении десяти дней пытаюсь записать мужа на флюорографию, начиная с 7:27 до 8:00 каждые 15 секунд захожу через ЕМИАС на запись, но там как не было свободных слотов, так и нет. В течение дня тоже захожу на запись, но там всё глухо. Участковый терапевт не может назначить дальнейшее лечении без флюорографии, что делать? Скоро открытый талон на обследование закроется, а на прием так и не попадем».

Пациентам в такой ситуации остается делать флюорографию за свои деньги. В Зеленограде это исследование делают в нескольких коммерческих клиниках. Например, в клинике «Детство плюс» это стоит 750-850 рублей (в одной и двух проекциях соответственно), в «Норма-XXI» — 600-900, в «КДЦ24» — 900, в «ИнтерМедикум» — 800-1000. Для обследования нужен только паспорт.

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Метки:
медицина, поликлиника, флюорография, титов александр андреевич
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Обсуждение
A T
4 часа назад
Обратите внимание, в чате 9 микрорайона с обсуждением доступности медицины по ОМС, в частности, флюорографии развели флуд и помойку - пара троллия кудахчет и оскорбляет участников. Думаю, пора замьютить или удалить. А то тема-то актуальная.
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