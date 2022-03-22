Оплату проезда на автобусе с помощью распознавание лица (Face Pay) начнут тестировать в апреле. Судя по фотографии, опубликованной департаментом транспорта, оборудование для распознавания лица будут ставить над валидатором. Другие формы оплаты останутся

Технология работает так: пользователь загружает в приложение свою фотографию, на основе которой приложение распознает его в автобусе и спишет оплату с привязанной банковской карты.

Непонятно, как будет работать Face Pay, в переполненных автобусах в час пик, когда сложно просто добраться до валидатора, а уж показать ему лицо — тем более. Проблема может возникнуть и в 400-х автобусах, где пассажиры торопятся не оплатить проезд, а занять место.