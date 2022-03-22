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Оплату проезда в автобусах с помощью распознавания лица начинают тестировать в Москве. Непонятно, как ей можно будет пользоваться в часы пик 22.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Оплату проезда на автобусе с помощью распознавание лица (Face Pay) начнут тестировать в апреле. Судя по фотографии, опубликованной департаментом транспорта, оборудование для распознавания лица будут ставить над валидатором. Другие формы оплаты останутся

Технология работает так: пользователь загружает в приложение свою фотографию, на основе которой приложение распознает его в автобусе и спишет оплату с привязанной банковской карты.

Непонятно, как будет работать Face Pay, в переполненных автобусах в час пик, когда сложно просто добраться до валидатора, а уж показать ему лицо — тем более. Проблема может возникнуть и в 400-х автобусах, где пассажиры торопятся не оплатить проезд, а занять место.

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Для осуществления проекта Face Pay в автобусах должны решить проблему с резким ростом интернет-трафика и применить новейшие способы защиты от утечек, говорили некоторые эксперты, когда стало известно о подготовке к тестированию этой технологии в автобусах.

Из мэрии уже не раз утекали данные. Так, например, в мае 2020 года паспортные данные людей, оштрафованных за нарушение самоизоляции, оказались доступны на сайтах для оплаты штрафов. Однако в мэрии обещают, что пользоваться Face Pay надёжно и безопасно, потому что эта система — российская разработка и находится под полным контролем мэрии, отключить её из-за рубежа невозможно.

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Метки:
оплата проезда, контролеры, автобусы
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Юрий Евстифеев
6 часов назад
Нам не нужен эл.концлагерь. Сосите и причмокивайте? Не знаете что?! Читайте на заборе!
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