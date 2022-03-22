Оплату проезда на автобусе с помощью распознавание лица (Face Pay) начнут тестировать в апреле. Судя по фотографии, опубликованной департаментом транспорта, оборудование для распознавания лица будут ставить над валидатором. Другие формы оплаты останутся
Технология работает так: пользователь загружает в приложение свою фотографию, на основе которой приложение распознает его в автобусе и спишет оплату с привязанной банковской карты.
Непонятно, как будет работать Face Pay, в переполненных автобусах в час пик, когда сложно просто добраться до валидатора, а уж показать ему лицо — тем более. Проблема может возникнуть и в 400-х автобусах, где пассажиры торопятся не оплатить проезд, а занять место.
Для осуществления проекта Face Pay в автобусах должны решить проблему с резким ростом интернет-трафика и применить новейшие способы защиты от утечек, говорили некоторые эксперты, когда стало известно о подготовке к тестированию этой технологии в автобусах.
Из мэрии уже не раз утекали данные. Так, например, в мае 2020 года паспортные данные людей, оштрафованных за нарушение самоизоляции, оказались доступны на сайтах для оплаты штрафов. Однако в мэрии обещают, что пользоваться Face Pay надёжно и безопасно, потому что эта система — российская разработка и находится под полным контролем мэрии, отключить её из-за рубежа невозможно.