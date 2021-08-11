Функцию оплаты проезда в городском транспорте по технологии распознавания лица добавят в приложение «Московский транспорт». Пользователь сможет загрузить в приложение свою фотографию, на основе которой приложение распознает его в автобусе и спишет оплату с привязанной банковской карты.

На модернизацию приложения мэрия выделила 329 миллионов рублей. Работы по этому проекту планируют завершить к 5 апреля 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсант».

Технологию оплаты по лицу уже тестируют в московском метро. Пока в эксперименте участвует только одна тысяча человек. К концу года сервис планируют сделать доступным на всех станциях метро. «Face Pay будет ещё одним удобным сервисом для пассажиров, но не обязательным», — отмечают в департаменте транспорта.

Для осуществления проекта в автобусах должны заменить все камеры, решить проблему с резким ростом интернет-трафика и применить новейшие способы защиты от утечек, считают эксперты.