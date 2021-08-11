Функцию оплаты проезда в городском транспорте по технологии распознавания лица добавят в приложение «Московский транспорт». Пользователь сможет загрузить в приложение свою фотографию, на основе которой приложение распознает его в автобусе и спишет оплату с привязанной банковской карты.
На модернизацию приложения мэрия выделила 329 миллионов рублей. Работы по этому проекту планируют завершить к 5 апреля 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсант».
Технологию оплаты по лицу уже тестируют в московском метро. Пока в эксперименте участвует только одна тысяча человек. К концу года сервис планируют сделать доступным на всех станциях метро. «Face Pay будет ещё одним удобным сервисом для пассажиров, но не обязательным», — отмечают в департаменте транспорта.
Для осуществления проекта в автобусах должны заменить все камеры, решить проблему с резким ростом интернет-трафика и применить новейшие способы защиты от утечек, считают эксперты.
Из мэрии уже не раз утекали данные. Так, например, в мае 2020 года паспортные данные людей, оштрафованных за нарушение самоизоляции, оказались доступны на сайтах для оплаты штрафов.
Тем временем в Центре организации дорожного движения заверяют, что персональные данные надёжно защищены и никому не передаются. Платёжные данные хранят банки, а к биометрическим нет доступа ни у кого.
В январе стало известно, что мэрия Москвы создаст информационную систему, содержащую информацию о фактическом доходе людей, месте проживания, родственниках, успеваемости детей в школе и домашних животных.
Единая биометрическая система уже работает в России. В неё можно загрузить своё изображение и голос, а затем совершать различные операции без телефона и документов. Например, снять деньги с банкомата или оплатить счёт в кафе. Однако сделать это вы сможете далеко не во всех заведениях.