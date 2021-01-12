Мэрия Москвы создаст новую систему хранения персональных данных жителей. К уже имеющимся сведениям о паспорте, СНИЛС и полисе ОМС добавят информацию о фактическом доходе людей, месте проживания, родственниках, успеваемости детей в школе и домашних животных, а также о транспорте и карте «Тройка». Предполагается, что новый сервис с собранными в одном месте данными ускорит предоставление госуслуг. С другой стороны, централизация хранения и обработки данных повысит риск утечек.

Конкурс на разработку системы уже объявлен, мэрия готова заплатить за это 185 млн рублей. По данным «Коммерсанта», подрядчика определят 1 февраля, для работ у него будет восемь месяцев. Планируется, что ежегодно система должна обрабатывать 20 млн учетных записей.

Руководитель направления «Цифровые процессы» IT-компании «Крок» Виктор Смирнов сказал изданию, что централизация данных поможет, например, давать субсидии: по сумме доходов домовладения можно выяснить потребность и автоматически их назначить.

Глава направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев отмечает: любая централизованная система может рассматриваться как потенциальный источник утечки, защита таких хранилищ обычно намного сложнее и дороже, чем взлом.