Мэрия Москвы создаст новую систему хранения персональных данных жителей. К уже имеющимся сведениям о паспорте, СНИЛС и полисе ОМС добавят информацию о фактическом доходе людей, месте проживания, родственниках, успеваемости детей в школе и домашних животных, а также о транспорте и карте «Тройка». Предполагается, что новый сервис с собранными в одном месте данными ускорит предоставление госуслуг. С другой стороны, централизация хранения и обработки данных повысит риск утечек.
Конкурс на разработку системы уже объявлен, мэрия готова заплатить за это 185 млн рублей. По данным «Коммерсанта», подрядчика определят 1 февраля, для работ у него будет восемь месяцев. Планируется, что ежегодно система должна обрабатывать 20 млн учетных записей.
Руководитель направления «Цифровые процессы» IT-компании «Крок» Виктор Смирнов сказал изданию, что централизация данных поможет, например, давать субсидии: по сумме доходов домовладения можно выяснить потребность и автоматически их назначить.
Глава направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев отмечает: любая централизованная система может рассматриваться как потенциальный источник утечки, защита таких хранилищ обычно намного сложнее и дороже, чем взлом.
На счету мэрии не один скандал, связанный с потерей данных, поэтому сомнения в надежности новой централизованной системы более чем обоснованы. В мае 2020 года паспортные данные людей, оштрафованных за нарушение самоизоляции оказались доступны на сайтах для оплаты штрафов. В тот раз вину за утечку личных данных в мэрии возложили на самих оштрафованных: якобы они публиковали скриншоты постановлений о штрафах, где есть уникальный идентификатор начислений.
В начале декабря 2020 года в интернет утекли данные около 100 тысяч пациентов московских больниц, переболевших коронавирусом. Причем речь идет не только о ФИО, номере телефона, паспорта, полиса и адреса, но и о документах, составляющих медицинскую тайну. Тогда в мэрии заявили, что взлома не было: данные слили сами сотрудники, которые работали с этими данными.
Всего в 2020 году в сеть утекло 100 млн записей с персональными данными россиян — большая часть из них по вине сотрудников, которые искали дополнительный способ заработка во время пандемии, пишут «Ведомости».