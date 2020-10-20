Мэрия будет следить за москвичами по их смартфонам. Оборудование поставят на остановках общественного транспорта 20.10.2020 ZELENOGRAD.RU

На остановках общественного транспорта установят специальные устройства, которые будут собирать данные с телефонов пассажиров. Это позволит отслеживать маршруты человека за день, неделю, месяц и год.

На это центр организации дорожного движения (ЦОДД) потратит 155 млн рублей. Закупку ЦОДД обнаружил «Коммерсантъ». Техзадание предусматривает установку 220 аппаратно-программных комплексов трех типов, которые будут собирать с Bluetooth- и Wi-Fi-устройств пользователей их MAC-адреса (уникальный номер, который присваивается каждому устройству при производстве) в радиусе 50 метров от комплекса. По этим данным система будет формировать отчеты по движению людей.

Собранная информация будет в едином центре хранения данных, которым управляет департамент информационных технологий Москвы. В итоге система позволит отслеживать движение пешеходов и формировать карты пассажиропотока в столице, объяснили в ЦОДД: данные нужны для улучшения работы транспорта, там не будет персонифицированных данных, заверили в ведомстве.

Собеседники «Коммерсанта» полагают, что эта система позволит мэрии самостоятельно, без запросов сотовых операторов, узнавать подробную информацию о передвижении людей. Wi-Fi и Bluetooth постоянно включен максимум у 30 процентов владельцев смартфонов, сказал изданию сотрудник компании, развивающей технологии Big Data.

Где именно планируется установить комплексы, в техзадании не указано, адресный перечень ЦОДД передаст исполнителю в течение 20 дней после заключения контракта. Сейчас в Москве больше 12 тысяч остановок общественного транспорта.

В карточке контракта указано, что аукцион выиграло ООО «Информационные технологии будущего», но пока что закупка приостановлена из-за жалобы другого участника.

Как мэрия намерена защищать эти данные, неизвестно. В столице, по ее данным, установлено 193 тысячи камер видеонаблюдения — на улицах, во дворах и подъездах. Информация с них стекается в единый центр хранения данных (ЕЦХД). Оттуда ее запрашивают ведомства. В ДИТ уверяют, что доступ к ЕЦХД получают только уполномоченные сотрудники ведомств. Однако журналисты и активисты уже не раз сообщали, что за несколько десятков тысяч рублей смогли купить доступ к этой системе в даркнете. Источник говорил «Коммерсанту», что столичные камеры видеонаблюдения защищены слабо и доступ к ним может получить фактически любой человек, «занимающийся взломом на самом примитивном уровне».

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Метки:
общественный транспорт, защита персональных данных
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