Контролеры, которых нечасто увидишь на 400-м маршруте, сейчас устраивают проверки билетов при посадке в автобус возле метро «Ховрино» и остановки «Магазин «Океан». По словам пассажиров, это задерживает отправление автобуса на 5-10 минут. А для экспресса десять минут — это треть всего пути на маршруте. Ехать вместе с пассажирами и одновременно проверять билеты контролеры не хотят или не могут.
Именно на 400-м «экспрессе» контролеры появляются эпизодически. Активизировалось они несколько дней назад. Контролеры стоят в автобусе в местах посадки, проверяют оплату проезда и выходят там же, когда посадка закончится. Сразу обнаружились безбилетники. «Сейчас стоим, ждём, пока „заяц“ оплатит проезд. Один из пассажиров надавил на „зайца“, и он вышел» , — сообщил пассажир 400-го в редакцию «Зеленоград.ру».
"Без эксцессов, все спокойно оплачивали и проходили на посадку. Очень быстро, минут 5-10? , — описала процесс другая читательница и постоянная пассажирка маршрута. Если упомянутые 5-10 минут — реальное, а не субъективно ощущаемое время проверки оплаты проезда, то это долго. 400-е «экспрессы» ходят с намного меньшими интервалами, чем раньше, на посадку подают в часы пик по два автобуса — для того, чтобы не скапливались очереди. А теперь контроль добавляет времени в пути. Прямо привет из прошлого — вспоминается «обилечивание» пассажиров четырёхсотого на остановке «Московский проспект» перед выездом на Ленинградское шоссе.
С чем связано усиление контроля оплаты проезда, неизвестно. Какой смысл ускорять посадку, убирая турникеты и делая вход во все двери, а потом ещё сильней замедлять её, вводя тотальный контроль на входе, непонятно. Редакция «Зеленоград.ру» отправит запрос в департамент транспорта.
Контролеры не ездят по маршруту 400 «экспресс» — видимо, им не положено по инструкции. Или неудобно. Нюанс маршрута в том, что он недолго идет по территории Москвы, где имеют право работать московские контролеры. Большая часть пути — платная трасса М11, где нет остановок. Безбилетника высаживать некуда, да и нельзя. А полиция, если уж дойдет до составления протокола за неуплату проезда, тоже вряд ли поедет из Зеленограда на М11 или к метро «Ховрино».
стремятся сесть и "забывают" оплатить проезд. При старой системе посадки в одну дверь и комфортабельный автобус "зайцев" не было.
Теперь их половина. Комфортабельный автобус брал в 2 раза больше пассажиров с полной оплатой. Резюме: 1)чиновники глупы и не могут признать свои ошибки - см. 1), 2), 3); 2) нужно вернуть старую проверенную 50-летним опытом систему - вход в одну дверь + комфортабельный большой автобус (обогрев, кондиционер); 3) наказать чиновников за финансовые потери и моральный вред людям. Всё.
Напомню, Зеленоград остался единственной зоной Б (все другие зоны Б влились в большую зону А, включая троиций район), хоть в этой зоне и действуют все билеты зоны А фомально по некоторым видам билетов из Зеленограда в Ховрино ехать нельзя по официальным пресс-релизам. И тут правовая коллизия, т.к. все билеты действуют на конечных отрезках маршрута, но по мнению чиновников, которые не хотят ликвидировать зеленоградскую зону Б (в которой действуют все билеты зоны А), не действуют по середине маршрута (отдельных разовых билетов только на средний участок не существует официально предлагают списать деньги с банковской карты 51 руб или единый на одну поездку 61 руб или дополнительно заплатить за серый билте действующий только между зонами А и Б за 2170руб.).
Просьбы к чиновникам ликвидировать зону Б не находят отклика и приходят отписки что всегда так было или что ни чего менять не будут, не смотря на то что всю остальную зону Б в новой Москве ликвидировали.
Плохо то, что это у нас, как всегда, "компанейщина" процветает, а отсюда - нет и отлаженной ПОСТОЯННОЙ системы контроля за оплатой проезда, которая не мешала бы ни водителям график движения блюсти, ни пассажирам бы не мешала.