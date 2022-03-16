Контролеры, которых нечасто увидишь на 400-м маршруте, сейчас устраивают проверки билетов при посадке в автобус возле метро «Ховрино» и остановки «Магазин «Океан». По словам пассажиров, это задерживает отправление автобуса на 5-10 минут. А для экспресса десять минут — это треть всего пути на маршруте. Ехать вместе с пассажирами и одновременно проверять билеты контролеры не хотят или не могут.

Именно на 400-м «экспрессе» контролеры появляются эпизодически. Активизировалось они несколько дней назад. Контролеры стоят в автобусе в местах посадки, проверяют оплату проезда и выходят там же, когда посадка закончится. Сразу обнаружились безбилетники. «Сейчас стоим, ждём, пока „заяц“ оплатит проезд. Один из пассажиров надавил на „зайца“, и он вышел» , — сообщил пассажир 400-го в редакцию «Зеленоград.ру».

"Без эксцессов, все спокойно оплачивали и проходили на посадку. Очень быстро, минут 5-10? , — описала процесс другая читательница и постоянная пассажирка маршрута. Если упомянутые 5-10 минут — реальное, а не субъективно ощущаемое время проверки оплаты проезда, то это долго. 400-е «экспрессы» ходят с намного меньшими интервалами, чем раньше, на посадку подают в часы пик по два автобуса — для того, чтобы не скапливались очереди. А теперь контроль добавляет времени в пути. Прямо привет из прошлого — вспоминается «обилечивание» пассажиров четырёхсотого на остановке «Московский проспект» перед выездом на Ленинградское шоссе.