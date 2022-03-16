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В 400-м «экспрессе» активизировались контролеры. Они задерживают отправление автобуса 16.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Контролеры, которых нечасто увидишь на 400-м маршруте, сейчас устраивают проверки билетов при посадке в автобус возле метро «Ховрино» и остановки «Магазин «Океан». По словам пассажиров, это задерживает отправление автобуса на 5-10 минут. А для экспресса десять минут — это треть всего пути на маршруте. Ехать вместе с пассажирами и одновременно проверять билеты контролеры не хотят или не могут.

Именно на 400-м «экспрессе» контролеры появляются эпизодически. Активизировалось они несколько дней назад. Контролеры стоят в автобусе в местах посадки, проверяют оплату проезда и выходят там же, когда посадка закончится. Сразу обнаружились безбилетники. «Сейчас стоим, ждём, пока „заяц“ оплатит проезд. Один из пассажиров надавил на „зайца“, и он вышел» , — сообщил пассажир 400-го в редакцию «Зеленоград.ру».

"Без эксцессов, все спокойно оплачивали и проходили на посадку. Очень быстро, минут 5-10? , — описала процесс другая читательница и постоянная пассажирка маршрута. Если упомянутые 5-10 минут — реальное, а не субъективно ощущаемое время проверки оплаты проезда, то это долго. 400-е «экспрессы» ходят с намного меньшими интервалами, чем раньше, на посадку подают в часы пик по два автобуса — для того, чтобы не скапливались очереди. А теперь контроль добавляет времени в пути. Прямо привет из прошлого — вспоминается «обилечивание» пассажиров четырёхсотого на остановке «Московский проспект» перед выездом на Ленинградское шоссе.

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С чем связано усиление контроля оплаты проезда, неизвестно. Какой смысл ускорять посадку, убирая турникеты и делая вход во все двери, а потом ещё сильней замедлять её, вводя тотальный контроль на входе, непонятно. Редакция «Зеленоград.ру» отправит запрос в департамент транспорта.

Контролеры не ездят по маршруту 400 «экспресс» — видимо, им не положено по инструкции. Или неудобно. Нюанс маршрута в том, что он недолго идет по территории Москвы, где имеют право работать московские контролеры. Большая часть пути — платная трасса М11, где нет остановок. Безбилетника высаживать некуда, да и нельзя. А полиция, если уж дойдет до составления протокола за неуплату проезда, тоже вряд ли поедет из Зеленограда на М11 или к метро «Ховрино».

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Метки:
оплата проезда, контролеры, автобус 400э
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Обсуждение
Юрий Евстифеев
4 часа назад
Глупые действия чиновников: 1) убрали комфортабельные автобусы на 53-57 мест (со стоящими на 80), 2) запустили некомфортабельные автобусы на 23-25 мест (со стоящими на 40), 3) вход ч/3 все три двери привели к "малине" для "зайцев". Пассажиры, входя в три двери
стремятся сесть и "забывают" оплатить проезд. При старой системе посадки в одну дверь и комфортабельный автобус "зайцев" не было.
Теперь их половина. Комфортабельный автобус брал в 2 раза больше пассажиров с полной оплатой. Резюме: 1)чиновники глупы и не могут признать свои ошибки - см. 1), 2), 3); 2) нужно вернуть старую проверенную 50-летним опытом систему - вход в одну дверь + комфортабельный большой автобус (обогрев, кондиционер); 3) наказать чиновников за финансовые потери и моральный вред людям. Всё.
Инна Попова
4 часа назад
С посадкой на 400э большие трудности. Если на остановке "Магазин "Океан" всё происходит более-менее спокойно, то возле станции метро "Ховрино" каждый вечер какой-то кошмар. Огромная очередь "сидеть" с одной стороны, ещё одна очередь "стоять" с другой и ещё толпа народа, которая просто выходит из метро и сразу идёт на посадку в среднюю дверь в обход обеих очередей. Водители специально ставят автобусы так, чтобы быстрее увезти тех, кто только подошёл, в ущерб тех, кто давно стоит в очереди. Иногда посадку, напротив, неожиданно осуществляют в середине очереди. При собственно посадке люди лезут всей толпой, не давая друг другу возможности оплатить проезд, лишь бы сесть. Видимо, количество тех, кто по каким-то причинам не прикладывает билет достигло таких показателей, что с этим стали бороться. Сначала пару дней проверяли оплату проезда и штрафовали безбилетников. Теперь следят за тем, чтобы заходящие прикладывали карты к валидатору. Я особенно не заметила увеличение скорости посадки. Зато осуществляющие посадку в автобус, вроде, стали чуть спокойнее. Хотя, всё равно многие не встают в очередь, а лезут просто так, и на это контролёры внимание не обращают.
Kill Digit
3 часа назад
Не расрыта тема что именно проверяют контролёры, вычисляют только безбилетников или тех кто оплатил неправильным билетом тоже? Хотя какой неправильный билет, когда можно ехать не между зонами, а просто по городу Москве, Зеленограду.

Напомню, Зеленоград остался единственной зоной Б (все другие зоны Б влились в большую зону А, включая троиций район), хоть в этой зоне и действуют все билеты зоны А фомально по некоторым видам билетов из Зеленограда в Ховрино ехать нельзя по официальным пресс-релизам. И тут правовая коллизия, т.к. все билеты действуют на конечных отрезках маршрута, но по мнению чиновников, которые не хотят ликвидировать зеленоградскую зону Б (в которой действуют все билеты зоны А), не действуют по середине маршрута (отдельных разовых билетов только на средний участок не существует официально предлагают списать деньги с банковской карты 51 руб или единый на одну поездку 61 руб или дополнительно заплатить за серый билте действующий только между зонами А и Б за 2170руб.).

Просьбы к чиновникам ликвидировать зону Б не находят отклика и приходят отписки что всегда так было или что ни чего менять не будут, не смотря на то что всю остальную зону Б в новой Москве ликвидировали.
Alex Z
49 минут назад
То, что проверяют тотально - правильно. Без этого ещё никому и нигде в мире с безбилетниками справиться не удавалось.
Плохо то, что это у нас, как всегда, "компанейщина" процветает, а отсюда - нет и отлаженной ПОСТОЯННОЙ системы контроля за оплатой проезда, которая не мешала бы ни водителям график движения блюсти, ни пассажирам бы не мешала.
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