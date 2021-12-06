Это вы объясняете, что можно ездить бесплатно?

Нет — это не призыв к безбилетному проезду, а описание ситуации. Наоборот, законопослушные пассажиры 400-го «экспресса» возмущаются, когда видят, как другие рвутся войти и сесть, не оплатив проезд. А контролеры не появляются. Правда, если человек не прикладывает карту к валидатору, это не означает, что он не оплатил проезд, — у него может быть безлимитный проездной (то есть, проезд оплачен заранее).

Такая ситуация отчасти сложилась из-за переполненности автобусов и посадки одновременно во все двери: в часы пик в толпе протолкнуться к валидатору сложно. А задержишься у валидатора при входе — с большой вероятностью останешься без сидячего места.