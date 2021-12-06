Контролеры появляются на разных зеленоградских маршрутах периодически, а в автобусе 400Э до метро «Ховрино» — эпизодически. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «Зеленоград.ру», почему в самом быстром зеленоградском автобусе до метро оплату проезда особо не проверяют.
Контролеры могут войти на любой остановке по пути следования автобуса. Но 400-й «экспресс» делает по Зеленограду всего четыре остановки, а потом идет по платной трассе М-11 до метро. Допустим, контролеры вошли в автобус сразу в месте посадки, на остановке «Магазин Океан». Дали время пассажирам приложить карты или телефоны к валидатору, начали проверку. Нашли безбилетников. Дальше «зайцу» должны предложить оплатить проезд — то есть, провалидировать проездной билет. Если пассажир отказывается, высадить его (не трогая и не препятствуя его передвижению) на ближайшей остановке. Или начать составлять протокол о безбилетном проезде (нюансы разъясним ниже). В любом случае, если пассажир добровольно не оплачивает проезд или не выходит, контролеру проще оставить его в покое и выйти самому на последней в Зеленограде остановке.
Потому что и проверка, и уговоры, и протокол занимают время. От «Океана» до «Московского проспекта» автобус идет минут шесть-семь. Из-за безбилетников водитель не будет задерживать движение автобуса — у него своё расписание. После «Московского проспекта» автобус выезжает на платную трассу, где нет остановок — то есть, безбилетника высаживать некуда, да и нельзя. Контролеру, в свою очередь, тоже не хочется впустую кататься из Зеленограда в Москву и обратно. Новых пассажиров после выезда на М-11 уже не войдет.
Если пассажир не платит за проезд и не предъявляет паспорт, контролеры могут позвонить в полицию, чтобы та подъехала для установления личности и составления административных материалов. Но куда? Если автобус уже на платной трассе, экипажу придется ехать из Зеленограда в Ховрино. Вряд ли это предложение вызовет у зеленоградской полиции особый энтузиазм, учитывая незначительность правонарушения.
Есть различия в работе самих контролеров. В зеленоградских автобусах чаще появляются контролеры ГУП «Мосгортранс». Они проверяют проездные и социальные карты, могут потребовать оплатить проезд или выйти из автобуса, а протоколы об административном правонарушении составлять не могут. Такое право есть у других контролеров — из ГКУ «Организатор перевозок». Последние вообще склонны сразу требовать документ, удостоверяющий личность, чтобы составить протокол. Но в зоне их работы кроме наземного транспорта еще и метро, а у «мосгортрансовских» — только наземный.
Нет — это не призыв к безбилетному проезду, а описание ситуации. Наоборот, законопослушные пассажиры 400-го «экспресса» возмущаются, когда видят, как другие рвутся войти и сесть, не оплатив проезд. А контролеры не появляются. Правда, если человек не прикладывает карту к валидатору, это не означает, что он не оплатил проезд, — у него может быть безлимитный проездной (то есть, проезд оплачен заранее).
Такая ситуация отчасти сложилась из-за переполненности автобусов и посадки одновременно во все двери: в часы пик в толпе протолкнуться к валидатору сложно. А задержишься у валидатора при входе — с большой вероятностью останешься без сидячего места.