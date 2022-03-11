Запуск 400-го

Первый рейс 400-го по маршруту Зеленоград — станция метро «Речной вокзал» состоялся 21 марта 1966 года, всего через четыре года после того, как в городе заселили первый жилой дом. Прежде между Москвой и станцией Крюково курсировала только электричка. До 1962 года доехать от станции в строящийся первый микрорайон было не на чем. Те, кто там работал, ходили пешком — в распутицу через непролазную грязь, в сапогах. Но будущие зеленоградцы терпели — трудности были временными, а перспектива получить жилье в новом городе — реальной и скорой. К тому же и снабжение здесь было московское.

Когда весной 1962-го стали заселять первые построенные корпуса города-спутника (118, 122, 130), автобаза №41, возившая до этого только грузы и строителей, открыла первый автобусный маршрут от станции Крюково в центр — к корпусу 130. Маршрут обслуживали четыре автобуса Зил-158.

«Помню те первые ЗиЛ-158, — делится воспоминаниями читатель Зеленоград.ру Krueger, — У одного из них вместо номера маршрута в окошке над водителем была нарисована звёздочка, и у детей считалось очень престижным съездить именно на нём. В детском саду заявивший: „Я вчера ездил на звёздочке“ автоматически становился человеком дня».

Тем временем в городе строили первые предприятия электронной промышленности. В конце 1964 года заработал огромный завод «Элион», на подходе были «Ангстрем» и «Компонент». С каждым днём из Москвы на работу в Зеленоград приезжало всё больше людей, и нужно было организовать регулярное транспортное сообщение со столицей.

Налаживать его выпало директору автобазы Виктору Певзнеру.