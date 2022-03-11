Какой самый известный автобусный маршрут в Зеленограде? 400-й конечно! Более полувека он связывает Зеленоград с «большой Москвой» — срок немалый даже в столичных масштабах. За это время 400-й успел стать героем песен, анекдотов и конечно частью нашей истории. Теперь 400-й — это целая сеть маршрутов, соединяющих Зеленоград с шестью станциями и тремя линиями метро. Рассказываем, как появился 400-й, почему у маршрута такой номер и какие автобусы ездили по нему в разные годы.
Знаете, почему маршрут от Зеленограда до Москвы стал носить номер «400»?
"Очень просто, — объясняет в беседе с «Зеленоград.ру» экс-директор Зеленоградского автокомбината Виктор Певзнер, без малого сорок лет руководивший этим предприятием. — В 1960-х годах в Москве номера автобусных маршрутов начинались с «единицы» и «двойки». В Московской области — с «тройки». Согласно этой очередности маршруту Зеленоград — Москва присвоили номер «400?».
То есть «четырёхсотый» маршрут появился эксклюзивно для нашего города.
Первый рейс 400-го по маршруту Зеленоград — станция метро «Речной вокзал» состоялся 21 марта 1966 года, всего через четыре года после того, как в городе заселили первый жилой дом. Прежде между Москвой и станцией Крюково курсировала только электричка. До 1962 года доехать от станции в строящийся первый микрорайон было не на чем. Те, кто там работал, ходили пешком — в распутицу через непролазную грязь, в сапогах. Но будущие зеленоградцы терпели — трудности были временными, а перспектива получить жилье в новом городе — реальной и скорой. К тому же и снабжение здесь было московское.
Когда весной 1962-го стали заселять первые построенные корпуса города-спутника (118, 122, 130), автобаза №41, возившая до этого только грузы и строителей, открыла первый автобусный маршрут от станции Крюково в центр — к корпусу 130. Маршрут обслуживали четыре автобуса Зил-158.
«Помню те первые ЗиЛ-158, — делится воспоминаниями читатель Зеленоград.ру Krueger, — У одного из них вместо номера маршрута в окошке над водителем была нарисована звёздочка, и у детей считалось очень престижным съездить именно на нём. В детском саду заявивший: „Я вчера ездил на звёздочке“ автоматически становился человеком дня».
Тем временем в городе строили первые предприятия электронной промышленности. В конце 1964 года заработал огромный завод «Элион», на подходе были «Ангстрем» и «Компонент». С каждым днём из Москвы на работу в Зеленоград приезжало всё больше людей, и нужно было организовать регулярное транспортное сообщение со столицей.
Налаживать его выпало директору автобазы Виктору Певзнеру.
«В начале 1966 года на городской партийной конференции возник вопрос об организации автобусного сообщения между Зеленоградом и Москвой, — вспоминает Виктор Яковлевич. — В перерыве между заседаниями меня пригласил в президиум 1-й секретарь РК КПСС Зеленограда Ю.И. Келарев. Там же был и начальник управления московского пассажирского транспорта. Они обсуждали открытие междугороднего маршрута. Но Москва не хотела его открывать, мол, электрички достаточно. И тогда Келарев спросил меня: «Берётесь открыть маршрут?» «Берёмся. Но нам нужен новый подвижной состав».
Пускать наши автобусы на Москву было нежелательно, там слишком мало сидячих мест, а пассажиры хотели ехать сорок километров сидя. Москва выделила нам пять комфортабельных львовских автобусов ЛАЗ-697 «Турист», где было порядка сорока сидячих мест. В течение нескольких месяцев мы организовали маршрут, и в марте первые автобусы пошли в Москву. Сначала они ходили с большим интервалом, но маршрут сразу приобрёл очень большую популярность, и мы начали прибавлять машины из тех, что имели".
По словам председателя профсоюза Зеленоградского автокомбината Геннадия Радченко, в числе первых водителей на этом маршруте были Владимир Богданов и Александр Пахомов. Чтобы ездить на «четырёхсотом», шофёрам пришлось пройти дополнительную стажировку: освоить другую (более сложную в техническом отношении) марку автобуса и нюансы междугородней перевозки.
Ленинградское шоссе в то время было свободным, автобусы доезжали до Москвы всего за полчаса. Это значительно облегчило жизнь и тем, кто приезжал на работу, и горожанам — столичные театры, музеи, магазины стали доступнее.
Как выглядели первые 400-е сегодня можно узнать благодаря киножурналу «Строительство и архитектура» за 1968 год. На этих кинокадрах 400-й запечатлен на Ленинградском шоссе.
Начальная остановка «четырёхсотого» без малого 40 лет располагалась на площади Юности, в начале улицы Юности, рядом со зданием бывшего универмага и ресторана «Русский лес».
Очереди из желающих поехать в Москву, как правило, были большие, поэтому вскоре сформировалась традиция посадки в автобусы: одна очередь — для желающих сесть (стоявшие в ней первыми заполняли пустой подъехавший автобус), вторая очередь — для тех, кто был готов ехать стоя (они начинали заходить, когда все или почти все сидячие места уже были заняты).
Очередь и посадка на «четырёхсотый» запечатлена в целой серии снимков.
Автобус начинал свой путь по улице Юности, затем сворачивал на Московский проспект, выезжал на Ленинградское шоссе и следовал по нему в Москву. Последняя городская остановка была в 5-м микрорайоне, дальше автобус шёл экспрессом. Таким же был и обратный путь по Зеленограду.
Многие будущие зеленоградцы впервые приехали в наш город именно на «четырёхсотом». Был среди них и будущий префект Зеленограда Анатолий Смирнов, о чём рассказывала газета «41». Летом 1971 года абитуриент Анатолий Смирнов отправился поступать в МИЭТ, который, как явствовало из названия, был московским вузом. В Зеленоград он ехал он впервые, но маршрут проезда знал, и у «Речного вокзала» сел на 400-й автобус. Очень скоро автобус по полупустому тогда Ленинградскому шоссе, вдоль которого ещё не теснились бесконечные ряды новостроек и торговых центров, выехал за МКАД и покатил куда-то… явно прочь из столицы. Будущий студент забеспокоился: «цивилизация» кончилась, вдоль шоссе потянулись леса, но ведь ему нужно в Москву! В деревне Чёрная Грязь юноша увидел дорожный знак «Солнечногорский район» и, не на шутку встревоженный, попросил водителя высадить его здесь, мол, не в тот автобус сел. К счастью, водитель спросил: «А тебе куда надо-то? В Зеленоград? Не волнуйся, парень, в правильный автобус сел, скоро приедем».
«В первое время «четырёхсотые» ездили с кондукторами, — рассказывает Виктор Певзнер. — Но катать кондукторов туда-сюда было нежелательно, и мы организовали для них небольшие бытовки — в 5-м микрорайоне и в Москве у Речного вокзала. Кондукторы обилечивали пассажиров до выезда на трассу, и по ней автобус шёл без остановок.
С 1 ноября 1974 года на маршрутах автобазы №41 ввели бескассовый способ оплаты проезда — автобусы оборудовали компостерами. Для оплаты проезда по городу в 1970—1980-х использовались «книжечки» на 10 билетов. Билет на городской автобус стоил всего 5 копеек, а месячный проездной «по городу» — 3 рубля. Однако на обычных билетах для наземного транспорта, была специальная надпись: «На 300-х и 400-х маршрутах билет недействителен».
На 400-м маршруте, где проезд стоил 35 копеек, компостеров не ставили. Там продолжали работать кондукторы, продавая отрывные билеты. Если у пассажира был городской проездной, то проезд в 400-м обходился ему в 30 копеек. Те же, кто ездил на «четырёхсотом» постоянно, могли купить проездной на месяц за 9 рублей.
Кондукторы носили специальные сумки: на ремне были две катушки с отрывными билетами (по 35 и 30 копеек), а в сумке деньги — купюры и мелочь.
«400-е ходили парами, — вспоминает зеленоградец Андрей Беньковский, — и кондуктор успевал обилетить всех пассажиров обоих машин до выезда на Ленинградку». По другим воспоминаниям кондукторы заходили парами — в переднюю и заднюю дверь. Иногда кондуктор приезжал с автобазы уже в пустом 400-м и обилечивал всех до выезда, а потом или выходил на остановке в 5-м микрорайоне или ехал на смену в Москву.
Просьбу передать кондуктору деньги на билетик можно было услышать в «четырехсотом» вплоть до середины 2000-х годов. «Даже в начале „нулевых“ (точнее, в 2004), когда я ездила на 400-м в Москву сдавать экзамены, мне, в дополнение к билету городскому, давали маленький отрывной билетик», — вспоминает старший научный сотрудник Зеленоградского музея Мария Федосеева.
В конце 1970-х начале 1980-х годов старые львовские автобусы на «четырёхсотом» маршруте сменили машины Ликинского автобусного завода — ЛиАЗ-677, сравнявшиеся с «львовянами» по числу сидячих мест.
Каких только прозвищ не дали пассажиры этому автобусу! Одни ласково называли его «луноходом» за характерную мягкую подвеску на пневмобаллонах. Кроме того, за небывалую для тех годов вместимость — просторный салон на 110 человек (сидящих и стоящих), пара широких дверей-гармошек — его обидно прозвали «скотовозом».
Многим пассажирам «четырёхсотого» он таким и запомнился: набитое под завязку в часы пик душное нутро. А духота в салоне стояла адская — причём и в лютые зимы, и в летний зной, благодаря «зиловскому» двигателю, установленному в передней части шасси. Дополняла незабываемую «атмосферу» неизбывная вонь выхлопных газов из проходившего под полом выпускного тракта.
Всю долгую поездку по Ленинградке (которая уже не могла похвастать прежней пропускной способностью) пассажиры прислушивались к интригующему звону пустых бутылок, сопровождавшему движение. Этот странный звук издавал мотор, в котором из-за долгой эксплуатации появлялись люфты и вибрации. Но даже когда в моторе начинали «звенеть бутылки», ЛиАЗ-677 мог отходить ещё не одну тысячу километров.
В редкие дни и часы, когда Ленинградка пустела, «луноход» №400, «булькая» раздолбанной трансмиссией и развивая максимальную скорость в 70 км/ч (хотя спидометр на нём инженеры-оптимисты зачем-то разметили до 120 км/ч) мог домчать до Речного вокзала за рекордные 25 минут.
С производства ЛиАЗ-677 сняли в 1994-м, но 400-й маршрут он обслуживал почти до середины «нулевых» и стал такой же приметой эпохи, как автомат с газировкой. Конечно, этот автобус был далеко не идеальным, зато всегда долгожданным.
За более чем полувековую историю чего только не случалось на маршруте №400: столкновения с другими участниками движения, съезды в кювет, даже пожары — «четырёхсотые» горели «на линии» дважды (к счастью, без пострадавших). Но один случай ветераны Зеленоградского автокомбината вспоминают особо.
Рассказывают Геннадий Радченко и супруга Виктора Певзнера — Нина Пантелеева, тридцать лет проработавшая на автокомбинате.
«Случилось это в середине 1990-х годов. Автобус шёл из Москвы в Зеленоград, в салоне народу, как говорится, битком. Проехали деревню Чёрная Грязь, показался местный пруд. Внезапно водитель ощутил резкую боль в сердце. Уже теряя от боли сознание, он последним усилием воли сумел остановить разогнавшийся на трассе автобус у пруда, чтоб пассажиры не пострадали в неуправляемой машине. Успел открыть двери в салоне, чтобы люди могли выйти, после чего упал на руль и скоропостижно умер. Он был высококлассным профессионалом и до последнего мгновения исполнял свой водительский долг».
Ещё одну драматическую историю, связанную с автобусом №400 поведал наш читатель Евгений Прохоров: «Мой дедушка практически с основания Зеленограда и до конца 90-х работал водителем автобуса. Водил на разных маршрутах, в том числе на 400-м.
Однажды после смены — дело было в середине 1990-х — он рассказал, что в тот день чуть не погиб. Если не ошибаюсь, уже в Москве на два 400-х автобуса рухнул столб с рекламными щитами. Дедушка был за рулём одного из этих автобусов. По счастливой случайности в салоне были заняты почти все сидячие места, но никто не стоял в проходе. Столб упал сзади как раз посередине автобуса, и никто не пострадал. Дедушка потом водил меня на автобазу и показывал исковерканный автобус — сзади потолок вмяло почти до пола".
Вместе с ЛиАЗами-677 на маршруте №400 до середины 2000-х работали и львовские автобусы, хотя на городских маршрутах по Зеленограду Зеленограде в 1990-е годы их не было. За редким исключением «львовян» выпускали только на 400-й маршрут. По словам Виктора Певзнера, в львовских автобусах было больше сидячих мест, чем обычно бывает в городском транспорте. Для маршрутов по городу они и не предназначались, поэтому работали только на междугородней линии.
«В зимнее время „львовяне“ были самыми тёплыми автобусами, и более удобными для дальних поездок, по сравнению с ЛиАЗами, — добавляет Геннадий Радченко. — Там были мягкие сидения. Некоторые пассажиры специально их поджидали, чтоб ехать в тепле и комфорте. Мы даже использовали эти автобусы для туристических поездок нашего коллектива по городам Московской области».
На «четырёхсотом» маршруте можно было встретить и «Икарусы» — довольно редкие в Зеленограде вообще, и на этой линии в частности. Они были в двухдверном и трёхдверном исполнении. И уж совсем редко, в виде исключения, в первой половине «нулевых» можно было прокатиться на «Икарусе с гармошкой», именуемом в народе «папа с мамой» — на весь Зеленоград тогда насчитывалось от силы с десяток таких машин.
В 2003 году власти затеяли масштабную перестройку прилегающего к улице Юности 3-го микрорайона. На время реконструкции движение по улице Юности сделали односторонним, из-за чего пришлось изменить схему движения 400-го по Зеленограду на пути в Москву и выбрать новое место для начальной остановки маршрута. С тех пор она и «переехала» к остановке «Магазин „Океан“» на Центральном проспекте. Считалось, что это ненадолго, но в итоге временное решение сочли удачным и изменили схему движения 400-го по Зеленограду по пути в Москву насовсем. А при движении в обратную сторону схема осталась прежней.
К середине 2000-х годов на смену отъездившим своё «львовским» автобусам, ЛиАЗам-«луноходам» и редким «Икарусам» на 400-м маршруте стали приходить новые ЛиАЗ-5256. Эта модель автобусов стала одной из самых массовых на 400-х маршрутах в первой половине 2010-х. Обычно старались использовать машины междугородней компоновки, но иногда можно было увидеть и трёхдверные городские автобусы.
В 2000-е годы 400-й превратился в целое семейство маршрутов.
В 2006 году был запущен маршрут № 400К — он следовал к «Речному вокзалу» из новой части Зеленограда, от остановки «14-й микрорайон». По Панфиловскому проспекту выезжал на трассу у мемориального комплекса «Штыки» и делал несколько остановок на Ленинградском шоссе по пути в Москву. Открытие этого маршрута было запоздавшим (лет на десять) ответом коммерческому перевозчику, давно занявшему эту очевидную нишу.
В 2007 году из-за неполной загруженности автобусов маршрут скорректировали: с Панфиловского проспекта он стал сворачивать на Центральный к остановке «Магазин „Океан“» и далее повторял маршрут № 400. В таком виде он просуществовал три с половиной года.
В конце 2009 года в связи с открытием новой станции метро «Митино» для улучшения сообщения Зеленограда с Москвой собирались открыть новый автобусный маршрут № 500, который шёл бы не по Ленинградскому, а по Пятницкому шоссе. Однако незадолго до открытия от мысли о «пятисотом» отказались и просто перенаправили туда маршрут 400К.
С декабря 2009-го автобусы под номером № 400К стали ходить до метро «Митино», останавливаясь также у метро «Пятницкое шоссе». Затем летом 2017 года в рамках реформы системы общественного транспорта Москвы, власти ликвидировали маршрутки, и для компенсации маршрутов коммерческих перевозчиков продлили маршрут 400К до метро «Сходненская».
Когда маршрут 400К стал ходить по Пятницкому шоссе, у зеленоградцев исчезла возможность выходить на остановках на Ленинградке. Поэтому с 15 февраля 2010 года по просьбам горожан «четырёхсотый», следовавший по Ленинградскому шоссе, разделился на поостановочный (400) и экспресс (400Э). Теперь пассажиры поостановочного могли не только выходить, но и садиться в автобус на остановках на Ленинградском шоссе.
С 25 августа 2010 года экспресс-вариант (400Э) тоже стал делать несколько остановок на Ленинградском шоссе, но только по требованию и только под высадку.
Так продолжалось до июля 2015 года, когда 400-й экспресс перевели на схему движения через головной участок новой платной скоростной автотрассы М-11 без остановок на ней. Для зеленоградцев, особенно тех, кто работает и учится в Москве, это стало важным событием. Популярность экспресса № 400 возросла — на остановках выстроились длинные очереди, увеличивалось и количество автобусов, курсирующих по маршруту. Часовые «пробки» на Ленинградке для пассажиров 400Э остались в прошлом. Время в пути у этого автобуса и у электричек «Ласточка» практически сравнялось, но цена автобусного билета остается значительно приятней.
К удивлению многих, 400-м экспрессам не выдали никаких транспондеров, и на пунктах оплаты они стояли в очередях с другими машинами, чтобы предъявить кассиру пропуск. И только в январе 2019 года автобусы 400Э оборудовали устройствами для безостановочного проезда пропускных пунктов. Это позволило сэкономить ещё пару минут на каждом рейсе, поскольку автобусы стали проезжать пропускные пункты фактически без остановки — по полосам, выделенным для обладателей транспондеров. Как сообщалось, оптимизировать процесс решили по инициативе Северо-Западной концессионной компании, управляющей головным участком трассы М-11.
Поскольку летом 2017 года маршрутные такси в Москве ликвидировали, 400-й поостановочный в рамках компенсации стал ходить от/до станции Крюково. Что касается экспресса, то ему в последний день 2017 года добавили промежуточную остановку у открывшейся новой станции метро «Ховрино», а через год эта остановка стала конечной. В декабре 2018 года поостановочный 400-й стал делать промежуточную остановку у открывшейся новой станции метро «Беломорская».
В феврале 2013 года в семействе «четырёхсотых» появился новый маршрут — 400T (400-Тушино), соединивший 16-й микрорайон Зеленограда со станцией метро «Тушинская». Изначально он во многом повторял маршрут 400К, с той разницей, что делал остановку у станции «Крюково» и шёл через район Митино к метро «Тушинская» без заезда к метро «Митино», но с остановкой у метро «Пятницкое шоссе». Раньше до «Тушинской» можно было доехать только на коммерческом автобусе, и когда появился маршрут 400T, коммерческие перевозчики вынуждены были сбросить цены.
Летом 2020 года конечную остановку автобуса 400T в Зеленограде перенесли из 16-го микрорайона в новопостроенный 17-й.
Первые турникеты в России появились именно в Зеленограде. В 2001 году Зеленоградский автокомбинат в порядке эксперимента внедрил на автобусном маршруте № 16 автоматизированную систему контроля проезда (АСКП), предназначенную для учёта пассажиропотока. В автобусах на входе в салон установили турникеты и валидаторы.
К середине 2002 года турникеты поставили на все внутригородские маршруты Зеленограда. Под этот эксперимент нашей автобазе выделили 90 новых автобусов. И только к 1 мая 2007 года это веяние дошло до 400-х — их тоже оборудовали турникетами. До августа 2013 года для поездки на них требовался особый билет. Вот такой:
С 1 августа 2013-го появилась возможность оплачивать проезд в «четырёхсотом» и обычным единым билетом, действующим в метро и наземном транспорте Москвы. Даже в советское время не было такой роскоши — по городскому билету можно было проехать только в пределах Зеленограда.
Эта система оплаты проезда действует до сих пор, в отличие от турникетной системы — в Москве её отменили 1 сентября 2018 года.
В 2014-й году на 400-е маршруты вышли 45 новых больших автобусов междугородного класса ГолАЗ «Вояж» (Голицынский автобусный завод). В них было 53 посадочных места с мягкими регулирующимися сидениями и более просторный салон по сравнению с работавшими на этой линии ЛиАЗами. Кроме того, автобусы были оборудованы климат-контролем и подъёмником для инвалидных колясок.
ГолАЗ «Вояж» на 400-м маршруте стал одним из первых автобусов, раскрашенным в новом фирменном стиле бренда «Московский транспорт».
Но очень скоро корпоративный голубой цвет стал ассоциироваться у пассажиров 400-го не с прогрессом, а с неприятными изменениями. Случилось это после того, как Зеленоградскому автокомбинату передали из других автопарков «Мосгортранса» видавшие виды перекрашенные ЛиАЗы-5256, на которых раньше перевозили организованные группы детей. Ездить в них было мучением, особенно в часы пик. Выйти из такого автобуса можно было только через заднюю дверь в конце салона (у передней, напомним, был турникет), поэтому протискиваться к выходу приходилось через весь автобус. К тому же кресла в этих автобусах не держали спинку и сами собой раскладывались от старости.
Летом 2011 года несколько автобусов маршрута 400К, связывающего Зеленоград со станцией метро «Митино», стали участниками эксперимента по оснащению подвижного состава «Мосгортранса» Wi-Fi оборудованием. Это был пилотный проект: услугу тестировали МТС, «Билайн» и «Мегафон». К началу 2012 года интернет появился и в 400-м, идущем до «Речного вокзала» — всего точками доступа оборудовали 15 автобусов.
На бортах «четырёхсотых» появились соответствующие голубые наклейки.
Горожане восприняли новость с энтузиазмом. «Ездил вчера по городу и увидел такую вот наклейку на бочине автобуса, чуть не вывалился из машины! — поделился впечатлениями зеленоградец Александр Борцов. — Полез в интернет, вот это да! Действительно в качестве эксперимента в нескольких автобусах Зеленоград-Москва установлены 3G модемы с бесплатным интернетом! Не ожидаешь такого совсем. Приятно, что Зеленоград как всегда впереди планеты всей, почти что Сингапур».
Скорость автобусного интернета, по отзывам, была вполне приличная, к нему умудрялись подключаться даже из соседних машин, стоящих в пробках. Эксперимент продлился полгода, а в 2012-м интернет в 400-х автобусах пропал — ведущие провайдеры больше не проявляли интереса к этому проекту, хотя изначально планировалось, что если услуга будет популярной у пассажиров, то внедрение Wi-Fi на общественном транспорте начнется повсеместно.
Затем автокомбинат обновил автобусы: для 400-х маршрутов закупили новые ГолАЗы; интернет-оборудования в этих автобусах не было.
Wi-Fi вернулся в московские автобусы, в том числе и на 400-е маршруты, в 2016 году. Однако к качеству услуги было немало нареканий, и многие пассажиры предпочитали пользоваться мобильным интернетом.
В том же 2016-м «четырёхсотый» снова послужил полем для эксперимента. В январе автобус, работающий на этом маршруте, стал одной из двух машин в Москве, салоны которых оснастили ЖК-дисплеями для трансляции полезной информации. На экран выводились новости о Москве, текущая погода и прогноз на ближайшие дни, данные о дорожной обстановке. Тест прошёл удачно, и сегодня такие экраны в транспорте стали обыденностью.
За 56 лет своего существования маршрут №400 стал символом неразрывной связи Зеленограда с «большой Москвой», оброс всевозможными историями, шутками, анекдотами и даже песнями.
Вот некоторые из них.
Анекдот 1990-х годов. Встречаются два бывших одноклассника: у одного семья, зарплата, то сё, а другой «новый русский».
— Ну как ты? Чем занимаешься? — спрашивает «новый русский».
— Да вот, в Москву на работу езжу.
— А на чем ездишь?
— На 400-м. Ну, а ты как?
— А я на 600-м.
Речной вокзал, вечерний час пик. В переполненный 400-й влезает пьяный в дым дядька.
— Слышь, мужик, — говорят ему пассажиры, — а давай ты в следующем автобусе поедешь, сейчас еще один будет — пустой.
— Люди, — взывает дядька, — я в пустом не могу! Я в нём падаю!
Ранее осеннее утро. Дождь. «Четырёхсотый» битком набит промокшими пассажирами. Ещё один с трудом втискивается на подножку и кричит:
— Ну потеснитесь же немножко, а то ведь по головам пойду!
— Лысый мужик перед ним, поглаживая лысину мокрой ладошкой:
— Смотри, не поскользнись!
Анекдот короновирусных времен. Идёт 400-й поостановочный по Ленинградке, на остановке у какой-то деревни в автобус заходит старушка, оглядывает полный салон — присесть некуда, и вздыхает:
— По телевизору говорят, каждый день столько народу помирает, а в автобусе все равно толпа…
К 50-летию Зеленограда «Зеленоград.ру» проводил музыкальный конкурс «Зеленоград — Столица» с голосованием за лучшую песню о городе. Зеленоградская группа «Киоск» участвовала в нём с песней «400» (послушать). По словам музыкантов, песня была написана под влиянием «психологического переутомления поездкой в автобусе по маршруту 400». Это песня настоящих патриотов Зеленограда — устав от пробок, герой песни восклицает «Что же я забыл в Москве?» и сам себе отвечает: «Зеленоград — столица!»
А к 58-летию Зеленограда основатель Зеленоградского полумарафона и бард Борис Прокопьев написал песню, в которой рефреном упоминается 400-й автобус: «Я город свой люблю без позолоты, вон посигналил мне „четырехсотый“…»
«Зеленоград.ру» благодарит экс-директора Зеленоградского автокомбината Виктора Яковлевича Певзнера, его супругу Нину Николаевну Пантелееву и председателя профсоюза автокомбината Геннадия Ивановича Радченко за помощь в подготовке этой статьи.
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