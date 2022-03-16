В «Шереметьево» закрыта ближайшая к Зеленограду взлетная полоса — шума от самолетов станет меньше 16.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Аэропорт «Шереметьево» вывел из эксплуатации третью взлетно-посадочную полосу (ВПП), расположенную в четырех километрах от границы Зеленограда. Теперь шума от самолетов на Зеленоградом станет значительно меньше.

ВПП-3 была введена в строй в сентябре 2019 года, после чего количество взлетно-посадочных операций в аэропорту выросло с 55 до 90 в час. Соответственно увеличилось и шумовое загрязнение. Зеленоград попал в зону высокого акустического воздействия, поскольку маршруты взлета и захода на посадку на третью ВПП находятся в непосредственной близости к южной окраине города (примерно в районе Кутузовского шоссе).

Решение о закрытии ВПП-3 принято из-за существенного снижения загрузки аэропорта после ограничений в сфере международных перевозок. Российские авиакомпании с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за международных санкций, связанных со специальной операцией* на Украине. В этой же связи с 15 марта на неопределенный срок закрыт терминал D.

В самом аэропорту не прокомментировали, на какой срок закрывается терминал, и что произойдет с сотрудниками терминала. Но сотрудники аэропорта на условиях анонимности сообщили «Зеленоград.ру», что несколько сотен работников аэропорта были уволены «по соглашению сторон». Причем само соглашение было составлено так, что «никто никому ничего не должен», то есть компенсаций уволенные сотрудники не получили.

*Согласно требованию Роскомнадзора, мы не можем в своих публикациях называть проводимую на Украине специальную операцию «нападением», «вторжением» или «объявлением войны», если это не прямая цитата.

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Метки:
шум и закон о тишине, аэропорт шереметьево, санкции, сюжет: ***** с украиной 2022
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