Аэропорт Шереметьево с 15 марта временно приостановит обслуживание пассажиров в терминале D. Продолжат работу только терминалы В и С. Терминал F закрыт на реконструкцию, а терминал Е не работает с начала пандемии.

Что будет с сотрудниками: В аэропорту не прокомментировали, на какой срок закрывается терминал, и что произойдет с сотрудниками терминала. Будут ли они переведены на работу в работающие терминалы, отправлены в неоплачиваемый отпуск или уволены, неизвестно. Если вы работаете в Шереметьево, расскажите, что у вас происходит: в ватсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru

Какая причина: Российские авиакомпании с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных с военной операцией* на Украине.

Как теперь улететь из Шереметьево: Международные рейсы авиакомпаний Belavia, «Авиакомпания Армения», Vietnam Airlines, Corendon Airlines, Korean Air, MIAT Mongolian Airlines, «Аэрофлот» (рейсы в ЕАЭС), Cham Wings Airlines, Air India, Air Serbia на прилет и на вылет из терминала D будут переведены в терминал С.

Внутренние рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», «Ямал», «Икар», Nordwind Airlines, «Северсталь» будут обслуживаться в терминале В, сообщила пресс-служба Шереметьево. Пассажиров об изменениях проинформируют сами авиакомпании.

*Согласно требованию Роскомнадзора, мы не можем в своих публикациях называть проводимую на Украине специальную операцию «нападением», «вторжением», либо «объявлением войны», если это не прямая цитата.