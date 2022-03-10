Голосование 1: Решение зеленоградских муниципальных депутатов написать письма поддержки Путину одобрили 44% принявших участие в опросе. Против — 56%. В голосовании на сайте и вконтакте приняли участие более 1200 человек.

Голосование 2: Обращение руководителей российских вузов в поддержку конфликта* и Путина, которое подписал и ректор МИЭТа Владимир Беспалов, одобрило 54%, а против этого обращения было 46%. В голосовании на сайте и вконтакте приняли участие более 1500 человек.

Голосование 3: Такая же ситуация сложилась в голосовании о логотипе «Зеленоград.ру» в соцсетях — дело в том, что там в качестве лого (с 2005 года) используется латинская буква Z, которую сейчас многие олицетворяют с действиями* российской армии на Украине. Мы получили десятки вопросов о связи такого логотипа с редакционной политикой и попросили участников клуба друзей «Зеленоград.ру» решить, заменять ли букву Z на кириллическую «З». И здесь тоже голоса разделились, причем ровно пополам — 50/50.