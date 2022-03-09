Ректор МИЭТа Владимир Беспалов подписал коллективное обращение 185 ректоров российских вузов в поддержу действий России на Украине.

Обращение опубликовано на сайте Российского союза ректоров. Ситуацию на Украине ректоры-подписанты расценивают, как «решение России завершить противостояние Украины и Донбасса, добиться демилитаризации и денацификации Украины и тем самым защитить себя от нарастающих военных угроз».

Ректоры считают, что в эти дни важно поддержать страну и армию, а также «сплотиться вокруг нашего президента», который принял «может быть, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое решение».

Свой долг ректоры видят в непрерывном учебном процессе и воспитании в молодежи патриотизма и стремления помогать Родине. «Университеты всегда были опорой государству» , — говорится в обращении.

Владимир Беспалов занимает должность ректора МИЭТа с 2016 года. Доктор технически наук, профессор, член Совета по науке и образованию при президенте. При переизбрании на должность ректора в 2021 году Беспалов называл приоритетными задачами развития университета укрепление взаимодействия с индустриальными партнерами и институтами РАН, расширение магистратуры и аспирантуры, актуализацию новых образовательных программ и расширение международного сотрудничества.