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Фантастические фотографии самолетов на мосту через Шереметьевское шоссе 12.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Водители, проезжающие по Шереметьевскому шоссе, могут увидеть необычную картину — прямо над дорогой едут самолеты. Они едут по специальному мосту от терминалов к новой взлетно-посадочной полосе, которая расположена по другую сторону шоссе.

Подобные мосты есть в Лейпциге и Мюнхене, но для России это уникальное сооружение. Длина моста более 400 метров, ширина — 65 метров, это шире, чем МКАД.

Над дорогой установлены специальные экраны, чтобы защитить автомобили от реактивной струи из двигателей самолетов. По мосту может проезжать 30 самолетов в час.

Конструкция прочная — во время испытаний по ней проехали 18 самосвалов с песком, общий вес которых составил почти 740 тонн. Испытания были как статичные, так и динамические: самосвалы спрыгивали на мост с трамплина. Конструкция может выдержать один из самых больших грузоподъемных самолетов в мире — Ан-225 «Мрия» весом около 600 тонн.

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Обсуждение
rbf@inbox.ru
Вчера, 16:38
Крутяк!
Торопов
Вчера, 17:25
Лишь бы не грохнулся оттуда на дорогу.
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