Водители, проезжающие по Шереметьевскому шоссе, могут увидеть необычную картину — прямо над дорогой едут самолеты. Они едут по специальному мосту от терминалов к новой взлетно-посадочной полосе, которая расположена по другую сторону шоссе.
Подобные мосты есть в Лейпциге и Мюнхене, но для России это уникальное сооружение. Длина моста более 400 метров, ширина — 65 метров, это шире, чем МКАД.
Над дорогой установлены специальные экраны, чтобы защитить автомобили от реактивной струи из двигателей самолетов. По мосту может проезжать 30 самолетов в час.
Конструкция прочная — во время испытаний по ней проехали 18 самосвалов с песком, общий вес которых составил почти 740 тонн. Испытания были как статичные, так и динамические: самосвалы спрыгивали на мост с трамплина. Конструкция может выдержать один из самых больших грузоподъемных самолетов в мире — Ан-225 «Мрия» весом около 600 тонн.