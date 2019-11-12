Конструкция прочная — во время испытаний по ней проехали 18 самосвалов с песком, общий вес которых составил почти 740 тонн. Испытания были как статичные, так и динамические: самосвалы спрыгивали на мост с трамплина. Конструкция может выдержать один из самых больших грузоподъемных самолетов в мире — Ан-225 «Мрия» весом около 600 тонн.